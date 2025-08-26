Με λόγια γεμάτα ειλικρίνεια και δύναμη ψυχής, ο ηθοποιός Φώτης Σπύρος μίλησε ανοιχτά για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, καθώς και για την καθημερινή του προσπάθεια να μείνει μακριά από το αλκοόλ, μια εξάρτηση που στο παρελθόν έχει αφήσει βαθιά σημάδια.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα ONtime, ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε πως η διάγνωση για τον καρκίνο προέκυψε εντελώς απρόσμενα, κατά τη διάρκεια προληπτικών εξετάσεων – μια στιγμή που, όπως τόνισε, άλλαξε τη ζωή του.

«Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου. Αυτό είναι κάτι που θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο, για να πω: Μην αμελείτε την υγεία σας. Να κάνετε προληπτικές εξετάσεις. Εμένα αυτές οι προληπτικές εξετάσεις και τα διαγνωστικά τεστ με σώσανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός Φώτης Σπύρος δεν δίστασε να μιλήσει και για τους προσωπικούς του «δαίμονες», αναφερόμενος ανοιχτά στην εξάρτηση από το αλκοόλ, από την οποία έχει απομακρυνθεί, αλλά μέσα από έναν συνεχή προσωπικό αγώνα: «Όλοι ξέρουν ότι οι δαίμονες δεν εξαφανίζονται ποτέ. Οι δαίμονες έρχονται πάντα και σε παραφυλούν. Πάντα φοβάμαι. Πάντα λέω: Δεν πίνω, δεν είμαι αλκοολικός. Όμως, πάντα το παλεύω. Όπως το παλεύω τώρα με τον καρκίνο».

Όταν ο ηθοποιός ρωτήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται ψυχολογικά την ασθένεια, απάντησε με γυμνή αλήθεια: «Δεν υπάρχει σχέδιο σε αυτά. Βήμα βήμα. Μερικές φορές αντέχω, μερικές όχι. Κάποιες φορές με παίρνει από κάτω. Μετά πάλι παίρνω τα πάνω μου. Σημασία έχει ότι το παλεύω».