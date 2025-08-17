Ο σημαντικός Βρετανός ηθοποιός Τέρενς Σταμπ, γνωστός για τον ρόλο του ως ο σούπερ κακός στρατηγός Ζοντ στις ταινίες του Σούπερμαν, πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 60 ταινίες κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών «The Limey» και «The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert», πέθανε το πρωί της Κυριακής (17 Αυγούστου), σύμφωνα με την οικογένειά του.

«Αφήνει πίσω του ένα εξαιρετικό έργο, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως συγγραφέας, που θα συνεχίσει να συγκινεί και να εμπνέει τους ανθρώπους για πολλά χρόνια», δήλωσε η οικογένειά του. «Ζητούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή τη θλιβερή στιγμή».

Πηγή: Indepedent