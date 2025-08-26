Ένας μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης συνελήφθη από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς φέρεται ότι προκάλεσε τέσσερις πυρκαγιές τον Ιούνιο και τον Αύγουστο σε περιοχές κοντά σε ευαίσθητες δομές της περιοχής.

Η σύλληψη έγινε μετά από ένταλμα της ανακρίτριας, μετά από έρευνα της ΔΑΕΕ. Η δικογραφία είχε ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Ποινικής Δίωξης Αθηνών. Ο 48χρονος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση. Οι πυρκαγιές είχαν σημειωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου, καθώς και στις 14 Ιουλίου, σε μια ακτίνα περίπου 200 μέτρων. Τα σημεία βρίσκονταν κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) ΑμεΑ Παλλήνης και στη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Σύμφωνα με την έρευνα, οι τέσσερις πυρκαγιές έχουν κοινά χαρακτηριστικά δράσης. Εκδηλώνονταν απογευματινές ώρες, σε απερίφρακτους ή περιφραγμένους οικοπεδικούς χώρους. Ο δράστης, κινούμενος με λευκό όχημα τύπου van με χαρακτηριστικά που το έκαναν ιδιαίτερα ευδιάκριτο κοντά στα σημεία, έβαζε φωτιά σε ξηρά χόρτα, είτε με χρήση αναπτήρα, είτε εκτοξεύοντας φλεγόμενα αντικείμενα, όπως χαρτί ή ύφασμα.