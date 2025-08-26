Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (26/8) στην Καισαριανή, όταν οι Αρχές ενημερώθηκαν για τον εντοπισμό όπλων και πυρομαχικών σε κάδο απορριμμάτων.

Tο οπλοστάσιο βρέθηκε από περαστικό σε κάδο επί της Ρήγα Φεραίου 11. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της ΤΕΕΜ.

Μέσα στον κάδο βρέθηκαν:

Δύο οξειδωμένοι μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδας τύπου Arges.

Μία αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό μηχανισμό.

Δέκα κεφαλές από βλήματα όλμου και διάφορα άλλα τμήματα.

Φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm.

Οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τρεις κορμοί από περίστροφα.

Έναν σιδερένιο κορμό από υποπολυβόλο Thompson της ίδιας περιόδου.

Κορμό από πολυβόλο αγνώστου τύπου.

Σιδερογροθιές, χειροπέδες, δύο πτυσσόμενα γκλομπ, φυσιγγιοθήκες και κλείστρα όπλων.

Καθώς και 14 θρησκευτικές εικόνες.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της ΥΔΕΕΑ, που διερευνά πώς και από ποιον κατέληξε αυτό το επικίνδυνο υλικό στον κάδο απορριμμάτων. Οι αρχές τονίζουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και τη σημασία της άμεσης παρέμβασης για την πρόληψη τυχόν ατυχημάτων ή εγκληματικών ενεργειών.