Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας ο νεαρός άνδρας που κατηγορείται ότι βίασε 66χρονη γυναίκα σε χωριό του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων. Ο ίδιος, κατηγορείται και για κλοπή και παράβαση του νόμου περί όπλων

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, από την προανάκριση που διενεργήθηκε για την υπόθεση προέκυψε ότι, όπως κατήγγειλε και το ίδιο το θύμα, η πράξη του βιασμού τελέστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 19 Αυγούστου, την ώρα που η 66χρονη γυναίκα, η οποία είχε έρθει για διακοπές στην περιοχή, βρισκόταν στην οικία της και κοιμόταν.

Ο άνδρας μπήκε στο από ένα ανοικτό παράθυρο και όπως κατήγγειλε η 66χρονη την απείλησε με ένα αιχμηρό αντικείμενο προκειμένου να μη φωνάξει και να μην αντισταθεί.

H γυναίκα βρήκε τη δύναμη να καταγγείλει την κόλαση που έζησε. Οι αστυνομικοί κινήθηκαν αστραπιαία, εντόπισαν τον νεαρό και τον συνέλαβαν. Μάλιστα, όταν ο δράστης συνελήφθη και ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς, γιατί το έκανε, φέρεται να υποστήριξε, ότι βρισκόταν σε συναισθηματική φόρτιση εξαιτίας του γεγονότος ότι είχε χωρίσει από την κοπέλα του.