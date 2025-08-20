Αδιανόητες σκηνές φρίκης εκτυλίχθηκαν σε χωριό του Δήμου Ανδρίτσαινας–Κρεστένων στην Ηλεία, όπου ένας 22χρονος μετατράπηκε σε νυχτερινό εφιάλτη για μια γυναίκα 66 χρόνων, στο σπίτι της οποίας μπήκε από παράθυρο, την έπιασε στον ύπνο και την βίασε.

Η γυναίκα ξύπνησε και προσπάθησε να αντισταθεί, αλλά ο νεαρός ήταν αμείλικτος, υποβάλλοντας την σύμφωνα με τις Αρχές, τις οποίες επικαλείται το patrisnews.gr, σε φρικιαστικές πράξεις. Σαν να μην έφτανε η βία που της άσκησε, ο δράστης άρπαξε το λάπτοπ της 66χρονης και εξαφανίστηκε μέσα στη νύχτα, αφήνοντάς την σε κατάσταση σοκ, να τρέμει και να κλαίει αβοήθητη.

Το πρωί της Τετάρτης η γυναίκα βρήκε τη δύναμη να καταγγείλει την κόλαση που έζησε. Οι αστυνομικοί κινήθηκαν αστραπιαία, εντόπισαν τον νεαρό και τον συνέλαβαν. Μάλιστα, όταν ο δράστης συνελήφθη και ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς, γιατί το έκανε, φέρεται να υποστήριξε, ότι βρισκόταν σε συναισθηματική φόρτιση εξαιτίας του γεγονότος ότι είχε χωρίσει από την κοπέλα του.

Ο 22χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα για να λογοδοτήσει.