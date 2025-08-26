Σημαντική παρέμβαση για τον πολυσυζητημένο νόμο Παρασκευόπουλου και τις επιπτώσεις του στις αποφυλακίσεις από τα ελληνικά σωφρονιστικά καταστήματα πραγματοποιεί ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κ. Μπούγας παρουσιάζει στοιχεία που τεκμηριώνουν το μέγεθος των αποφυλακίσεων την περίοδο 2015-2019, καθώς και τις συνέπειες που προέκυψαν από την εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων του εν λόγω νομοθετήματος.

Σύμφωνα με τα όσα επισημαίνει ο υφυπουργός, περισσότεροι από 17.000 κρατούμενοι βρέθηκαν εκτός φυλακής την επίμαχη περίοδο, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Μεταξύ των αποφυλακισθέντων, όπως τονίζεται, περιλαμβάνονταν ακόμα και βαρυποινίτες εγκληματίες, καταδικασμένοι για σοβαρά αδικήματα όπως ληστείες, κλοπές και ναρκωτικά.

Αριθμοί που προκαλούν εντυπώσεις

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο κ. Μπούγας σχολιάζει: «Γιατί λέμε ότι μόνο σε 17.000 βαρυποινίτες έχει λείψει ο κ. Τσίπρας», υπονοώντας τις επιπτώσεις της πολιτικής που ακολουθήθηκε επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτημα των αποφυλακίσεων.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία από το αρχείο της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, κατά το διάστημα 2015-2019, κάθε μήνα αποφυλακίζονταν κατά μέσο όρο 430 με 450 κρατούμενοι, αξιοποιώντας τις διατάξεις του επίμαχου νόμου.

Μόνο το 2017, όπως σημειώνεται, αποφυλακίστηκαν 320 καταδικασμένοι για ληστείες, 1.137 για κλοπές και περίπου 700 για υποθέσεις ναρκωτικών.

Τα επίσημα στοιχεία ανά έτος

Τα ακριβή στοιχεία αποφυλακίσεων ανά έτος διαμορφώνονται ως εξής:

Το 2015: 1.735 αποφυλακισθέντες

Το 2016: 3.455

Το 2017: 4.635

Το 2018: 4.765

Το 2019: 3.603

Συνολικά, από τον Απρίλιο του 2015 έως τον Αύγουστο του 2019, ο αριθμός των αποφυλακισθέντων ξεπέρασε τις 17.000, χωρίς – όπως τονίζει ο υφυπουργός – να επιτυγχάνεται αποσυμφόρηση των φυλακών, αφού ο ρυθμός φυλακίσεων παρέμεινε υψηλός.

Οι αλλαγές στα όρια ποινής και οι επιπτώσεις τους

Ο νόμος Παρασκευόπουλου προέβλεψε σημαντικές μειώσεις στα όρια έκτισης ποινών, επιτρέποντας τη νωρίτερη αποφυλάκιση καταδικασμένων για πληθώρα αδικημάτων. Συγκεκριμένα:

Για ποινές φυλάκισης έως 3 έτη: υποχρέωση έκτισης μόλις του 1/10 (αντί για 1.080 ημέρες, αρκούσαν 108).

Για ποινές φυλάκισης από 3 έως 5 έτη (και μέχρι κάθειρξη 5 ετών): όριο στο 1/5.

Για ποινές κάθειρξης έως 10 έτη: υποχρέωση έκτισης στα 2/5 της ποινής.

Για ποινές κάθειρξης άνω των 10 ετών: έκτιση του 1/3.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Μπούγας, «ο νόμος Παρασκευόπουλου δεν προέβλεπε κάποια εξαίρεση ούτε κάποιο περιορισμό όσον αφορά στο ύψος της ποινής». Αυτό σήμαινε ότι κρατούμενοι, ανεξαρτήτως του αδικήματος ή του ύψους της ποινής τους, είχαν δικαίωμα πρόωρης αποφυλάκισης. Επιπλέον, «το ευεργέτημα κάλυπτε ακόμη και περιπτώσεις καταδικασθέντων σε πολυετείς ποινές κάθειρξης, που αποφυλακίζονταν έχοντας εκτίσει ένα μικρό μόνο μέρος της ποινής τους».

Ολόκληρη η ανάρτηση του υφυπουργού δημοσιεύεται στον σύνδεσμο: https://www.facebook.com/share/1CjAnUvwhn/?mibextid=wwXIfr