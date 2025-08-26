Δύτης βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην ανατολική προβλήτα του Αντιρρίου, το μεσημέρι της Τρίτης 26/8.Στο σημείο έχουν σπεύσει άνδρες της πυροσβεστικής, ασθενοφόρο και αναμένεται και σκάφος του λιμενικού.

