Ελλάδα

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης τελείται στο Κοιμητήριο Χολαργού, η κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου. Φίλοι και συγγενείς συγκεντρώνονται ώστε να της πουν το τελευταίο αντίο. Η οικογένειά της, αντί στεφάνων, ζήτησε να στηριχθεί ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», με ειδικό κουτί δωρεών που θα υπάρχει στον χώρο της κηδείας.