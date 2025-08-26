Δύτης βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην ανατολική προβλήτα του Αντιρρίου, το μεσημέρι της Τρίτης 26/8.Στο σημείο έχουν σπεύσει άνδρες της πυροσβεστικής, ασθενοφόρο και αναμένεται και σκάφος του λιμενικού.
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία της – Φίλοι και συγγενείς την αποχαιρετούν
Σε κλίμα βαθιάς θλίψης τελείται στο Κοιμητήριο Χολαργού, η κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου. Φίλοι και συγγενείς συγκεντρώνονται ώστε να της πουν το τελευταίο αντίο. Η οικογένειά της, αντί στεφάνων, ζήτησε να στηριχθεί ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», με ειδικό κουτί δωρεών που θα υπάρχει στον χώρο της κηδείας.
Δίκη Novartis: Bόμβες κατά πολιτικών προσώπων από τη γραμματέα του Κώστα Φρουζή – «Δέκα ολόκληρα χρόνια είμαι ζωντανή νεκρή»
Η Μαρία Μαραγγέλη βάζει ξανά στο κάδρο μια σειρά από πολιτικά πρόσωπα για τα οποία η δικαιοσύνη έχει κλείσει τους φακέλους...
Βόλος: Προφυλακίστηκε ο συζυγοκτόνος – «Ήμουν εν βρασμώ» δήλωσε
«Ποτέ δεν την εξανάγκασα σε συνεύρεση, ποτέ δεν της άσκησα σωματική βία. Όσα ακούγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», σημειώνει
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη σπείρα ληστών που ξάφριζε καταστήματα στον Θερμαϊκό
Οι παραπάνω νεαροί από αρχές Μαΐου έως τέλη Ιουλίου 2024, προέβησαν συνολικά σε έντεκα διαρρήξεις καταστημάτων - επιχειρήσεων και μια κλοπή Ι.Χ. αυτοκινήτου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ – Μέχρι πότε θα ισχύσουν
Σε εφαρμογή τίθενται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων (ΑΘΕ), εξαιτίας εργασιών θεμελίωσης για την εγκατάσταση γέφυρας μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) στη χιλιομετρική θέση 45,9, στο ρεύμα προς Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα, από την Τετάρτη 27 Αυγούστου στις 07:00, έως και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 στις 20:00, θα εφαρμοστούν προσωρινές ρυθμίσεις, οι οποίες αναμένεται να […]