Ο Βιτόμιρ Μάριτσιτς από την Κροατία πέτυχε κάτι σχεδόν απίθανο, καθώς στις 14 Ιουνίου έσπασε το Ρεκόρ Γκίνες, κρατώντας την αναπνοή του 29 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα σε πισίνα, πέντε λεπτά περισσότερο από τον προκάτοχό του. Ο χρόνος του είναι σχεδόν πενταπλάσιος από αυτόν που αντέχει ο μέσος άνθρωπος (δηλαδή μεταξύ 30 και 90 δευτερολέπτων) και, σύμφωνα με το Science Alert, περίπου διπλάσιος από ό,τι μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του ένα ρινοδέλφινο. Η τεχνική του και η προετοιμασία με καθαρό οξυγόνο πριν την προσπάθεια ανέβασαν την επίδοσή.

Με τέτοια επίδοση ο Μάριτσιτς θα μπορούσε να κοντράρει ακόμα και μια φώκια. Με κάθε ανάσα μια φώκια μπορεί να αντικαταστήσει το 90% του αέρα στους πνεύμονές της, αλλά ο άνθρωπος μόνο το 20%. Για να καλύψουμε τη διαφορά, χρειαζόμαστε περισσότερες αναπνοές ώστε να γεμίσουμε τους πνεύμονες με φρέσκο αέρα.

Πώς τα κατάφερε

Για να εισάγει όσο περισσότερο οξυγόνο γινόταν στο σώμα του, ο Μάριτσιτς εισέπνεε καθαρό οξυγόνο για 10 λεπτά πριν από την προσπάθεια. Αυτό αύξησε το οξυγόνο που είχε διαλυθεί στο πλάσμα του αίματός του, το οποίο αποτελεί κρίσιμο απόθεμα για τους ιστούς του σώματος.

Σε βίντεο στο Instagram ο Μάριτσιτς εξήγησε ότι ξεκίνησε την προσπάθεια, που έσπασε το ρεκόρ, με σχεδόν πέντε φορές περισσότερο οξυγόνο στο σώμα του απ’ ό,τι συνήθως. Χωρίς αυτό ποτέ δεν θα μπορούσε να αντέξει τόσο πολύ. Ακόμα και με κανονικό αέρα, όμως, οι ικανότητες του Κροάτη αθλητή είναι εντυπωσιακές: μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του για έως και 10 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα.

Το Ρεκόρ Γκίνες για την κράτηση αναπνοής χωρίς βοήθεια είναι 11 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα και καταγράφηκε από τον Μπράνκο Πέτροβιτς από τη Σερβία το 2014.