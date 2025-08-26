Στην τελευταία της κατοικία θα οδηγηθεί σήμερα, Τρίτη, η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 41 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:30 το μεσημέρι, στο Κοιμητήριο Χολαργού.

Η οικογένειά της, αντί στεφάνων, ζήτησε να στηριχθεί ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», με ειδικό κουτί δωρεών που θα υπάρχει στον χώρο της κηδείας.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Αλεξάνδρα νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό», καθώς η υγεία της είχε επιβαρυνθεί σοβαρά. Από τις αρχές Αυγούστου η κατάσταση γινόταν ολοένα πιο δύσκολη, με τον καρκίνο να εξελίσσεται ιδιαίτερα επιθετικά.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, είχε μοιραστεί δημόσια τον προσωπικό της αγώνα μέσα από το Instagram, στέλνοντας ένα συγκινητικό μήνυμα αισιοδοξίας: «Είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε».

Στο πλευρό της βρέθηκε όλα αυτά τα χρόνια ο Ντέμης Νικολαΐδης, με τον οποίο διατηρούσε σχέση από το 2022. Η πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση είχε γίνει τον Μάιο του 2023, στο γήπεδο της ΑΕΚ, ενώ εκείνος στάθηκε δίπλα της μέχρι το τέλος.

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η συγκινητική ανάρτηση της οικογένειας της