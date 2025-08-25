Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου , συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 41 ετών το βράδυ του Σαββάτου, έπειτα απόμακρά μάχη με τον καρκίνο.

Η κόρη του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή και της Δέσποινας Βανδή, Μελίνα Νικολαΐδη, αποχαιρέτησε με συγκινητικό τρόπο την αγαπημένη σύντροφο του πατέρα της. Δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία, στην οποία φαίνεται το χέρι της να κρατά σφιχτά εκείνο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου ,γράφοντας στη λεζάντα: «το αγγελάκι μου».

Η ανάρτηση της Μελίνας μαρτυρά τη στενή σχέση που είχε αναπτύξει με την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία στάθηκε στο πλευρό του Ντέμη Νικολαΐδη τα τελευταία χρόνια, δίνοντας παράλληλα έναν σκληρό αγώνα με την ασθένεια.