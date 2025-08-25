Ένα αεροπλάνο της Ryanair αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω και προσγειώθηκε εκ νέου στο Αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, μετά από προσπάθεια επιβάτη να ανοίξει την έξοδο κινδύνου κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η πτήση, με προορισμό το Αγκαντίρ στο Μαρόκο, απογειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί της 25ης Αυγούστου, όμως αναγκάστηκε να κάνει παράκαμψη και να προσγειωθεί ξανά στο Μάντσεστερ περίπου μία ώρα αργότερα, σύμφωνα με τα δεδομένα των Flight Radar 24 και Flight Aware. Η παράκαμψη προκλήθηκε από προσπάθεια επιβάτη να ανοίξει την έξοδο κινδύνου κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το αεροπλάνο βρισκόταν στον αέρα μόλις 1 ώρα και 7 λεπτά πριν επιστρέψει στο Μάντσεστερ.

Παρά τις προσπάθειές της, η γυναίκα κατάφερε μόνο να αφαιρέσει την πλαστική κάλυψη, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες προσπάθησαν απεγνωσμένα να την σταματήσουν, πριν ενημερώσουν το πλήρωμα καμπίνας για το περιστατικό. Η επιβάτιδα απομακρύνθηκε τελικά από τη θέση στην έξοδο κινδύνου, ενώ ο πιλότος αναγκάστηκε να παραμείνει δίπλα στην έξοδο για το υπόλοιπο της πτήσης. Με την άφιξη στο Αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, η γυναίκα συνοδεύτηκε εκτός αεροπλάνου από την Αστυνομία του Greater Manchester.

Ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στο έδαφος, μηχανικοί επιβιβάστηκαν και εξέτασαν τυχόν ζημιές, αντικαθιστώντας ορισμένα μέρη πριν το αεροπλάνο μπορέσει να ξαναπέσει. Η Αστυνομία του Greater Manchester επιβεβαίωσε ότι έλαβε αναφορά σχετικά με προσπάθεια επιβάτη να ανοίξει την έξοδο κινδύνου του αεροπλάνου. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν μια γυναίκα κατά την άφιξη του αεροπλάνου στο Μάντσεστερ. Σε επικοινωνία με την Daily Mail, το Αεροδρόμιο του Μάντσεστερ επιβεβαίωσε το περιστατικό, αλλά αρνήθηκε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια. Η Ryanair έχει ζητηθεί να σχολιάσει το θέμα.

Η πτήση τελικά ξεκίνησε ξανά το ταξίδι της προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Al–Massira στις 11:22 π.μ. και συνεχίζει κανονικά, σύμφωνα με τα δεδομένα του Flight Aware. Το περιστατικό έρχεται μετά από ανακοίνωση της Ryanair νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ότι οι επιβάτες που προκαλούν προβλήματα στις πτήσεις θα αντιμετωπίζουν πλέον βαρύ πρόστιμο, στο πλαίσιο μιας μεγάλης εκστρατείας κατά της «αντιεπιβατικής συμπεριφοράς». Οι τουρίστες που αναγκάζονται να αποβιβαστούν από τα αεροπλάνα – προκαλώντας καθυστερήσεις στους υπόλοιπους επιβάτες – θα πληρώνουν πρόστιμο 500 λιρών, ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία.

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, που μεταφέρει χιλιάδες ταξιδιώτες σε παραθαλάσσιους προορισμούς και πόλεις σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτή, δήλωσε ότι θα είναι αυστηρή απέναντι σε όσους εμποδίζουν τους υπόλοιπους επιβάτες να απολαύσουν μια ήρεμη πτήση. Σε ανακοίνωση της εταιρείας του Michael O’Leary αναφέρεται: «Οι επιβάτες περιμένουν να ταξιδεύουν σε ένα άνετο και χωρίς άγχος περιβάλλον, με έγκαιρη άφιξη, χωρίς περιττές διακοπές που προκαλούνται από έναν μικρό αριθμό αντιεπιβατών.» Ένας εκπρόσωπος της Ryanair πρόσθεσε: «Είναι απαράδεκτο οι επιβάτες να υφίστανται περιττές διακοπές λόγω της συμπεριφοράς ενός μόνο αντιεπιβάτη.»

Οι ταξιδιώτες που γίνονται επιθετικοί προς το προσωπικό ή εμφανίζουν μεθυσμένη συμπεριφορά που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των άλλων, θα αποβιβάζονται και στη συνέχεια θα λαμβάνουν λογαριασμό. Η εταιρεία δήλωσε: «Η Ryanair δεσμεύεται να αντιμετωπίζει την αντιεπιβατική συμπεριφορά προς όφελος των επιβατών και του πληρώματος, και θα συνεχίσει να διεκδικεί αποζημιώσεις από τους προβληματικούς επιβάτες, ενώ, ως ελάχιστο μέτρο, θα επιβάλλει πρόστιμο 500 λιρών».