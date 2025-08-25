Σε μια ομάδα που θα ήθελε να φτιάξει (και) ψυχολογία, το πιο εύκολο θα ήταν ο ομοσπονδιακός τεχνικός να διαλέξει ένα βατό μπουκέτο φιλικών με ομάδες λίγο καλύτερες του Βελγίου ώστε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να έμπαινε αύριο στο αεροπλάνο για την Λεμεσό με τα στήθια φουσκωμένα από αυτοπεποίθηση.

Αντίθετα ο Kill Bill διάλεξε τις δύο πιο αθλητικές ομάδες της διοργάνωσης (Σερβία και Γαλλία) οι οποίες εάν δεν…αυτοκτονήσουν θα είναι σχεδόν δια περιπάτου στην τετράδα και στη ζώνη των μεταλλίων ενώ θα μπορούσαν άνετα να αποτελέσουν και το ζευγάρι του τελικού στο Ευρωμπάσκετ που αρχίσει σε 48 ώρες (72 για μας).

Οι Γάλλοι παρά τις σημαντικές απουσίες τους, έδειξαν και χθες ότι είναι – μακράν – η πιο αθλητική ομάδα του τουρνουά και η μόνη που έχει τέτοια ικανότητα (καθαρά λόγω των σωματικών προσόντων των παικτών της) να μπλοκάρει το πυρηνικό όπλο της δικής μας Εθνικής ομάδας, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Και όμως ο ομοσπονδιακός τεχνικός στο… κατηφορικό δεύτερο ημίχρονο (με το 28-12 επιμέρους σκορ για τους τρικολόρ στην 3η περίοδο) μόνο που δεν… χειροκροτούσε.

«Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας τύχει. Η Γαλλία μας έριξε μπασκετικό ξύλο, δεν αντιδράσαμε σωστά και ήταν το ιδανικό τεστ ώστε να καταλάβουμε τι πρόκειται να συναντήσουμε στο Eurobasket», είπε με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά μετά τη λήξη του αγώνα και την άνετη – φιλική – νίκη των Γάλλων.

Κόντρα στη Σερβία και μάλιστα χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο και Τολιόπουλο η Εθνική ήταν πολύ πιο ανταγωνιστική και κοίταξε στα μάτια τη μεγάλη αντίπαλό της. Κόντρα στην Ιταλία, ήρθε η ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο ενώ η ομάδα είχε εκτός παιχνιδιού (για να πάρουν ανάσες) τους Γιάννη, Σλούκα και Μήτογλου, ενώ απέναντι στη φιλόδοξη και βασική διοργανώτρια (καθώς φιλοξενεί και την τελική φάση) Λετονία η ομάδα μας άγγιξε το τέλειο ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο.

Δύο είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει μέσα σε λίγες μέρες να βελτιώσουμε στο μέγιστο βαθμό, ιδιαίτερα για το ντέρμπι (πιθανής πρωτιάς) της πρεμιέρας με την Ιταλία την Πέμπτη στην Κύπρο.

Το ποσοστό μας στις βολές, από το ισχνό 67%, πρέπει να ξεπεράσουμε το 85% ενώ το άλλο -και βασικότερο – θέμα είναι η κυκλοφορία της μπάλας. Πρέπει να προστατευτεί ο Σλούκας για να μην εξαντληθεί νωρίς αλλά τόσο ο Τολιόπουλος, όσο και ο Λαρεντζάκης με τον Κατσίβελη χρειάζονται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να δώσουν το κάτι παραπάνω στη δημιουργία. Στην οποία υπό συγκεκριμένες συνθήκες θα μπορεί να βοηθήσει και ο Γιάννης, ο παίκτης τον οποίο δυσκολεύονται περισσότερο από κάθε άλλον στο μαρκάρισμά του οι αντίπαλοι και αυτό μπορεί να δημιουργεί πολλές ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του.