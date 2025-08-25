Τραγωδία σημειώθηκε στο Αγρίνιο το βράδυ της Δευτέρας 25 Αυγούστου, όταν γυναίκα βρέθηκε να κρέμεται από το μπαλκόνι στον 4ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού 14ης Σεπτεμβρίου και λίγα λεπτά αργότερα έπεσε στο κενό.

Περίοικοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό, ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές γύρω στις 8:30 το βράδυ, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το sinidisi.gr, επρόκειτο για γυναίκα περίπου 40 ετών, χωρισμένη και μητέρα ενός μικρού παιδιού.