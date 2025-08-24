Συγκινητικές σκηνές εκτυλίχθηκαν σήμερα έξω από τις οικίες κορυφαίων Ισραηλινών υπουργών, όπου συγγενείς ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας προχώρησαν σε διαμαρτυρία. Οι οικογένειες απαίτησαν άμεση κατάπαυση του πυρός και την επίτευξη συμφωνίας με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των δικών τους ανθρώπων.

Σε ανακοίνωση του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων, οι διαδηλωτές τόνισαν: “Δεν θα συγχωρήσουμε περαιτέρω καθυστέρηση” και πρόσθεσαν με αποφασιστικότητα: “Ακούστε τους ανθρώπους. Βάλτε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο και φέρτε τους όλους πίσω”.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε έξω από τα σπίτια έξι μελών της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, και ο υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σάαρ. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει και νέα μαζική διαδήλωση σε όλο το Ισραήλ, η οποία έχει προγραμματιστεί για μεθαύριο Τρίτη.

Διαπραγματεύσεις για κατάπαυση πυρός και απελευθέρωση ομήρων

Η Χαμάς γνωστοποίησε την περασμένη Δευτέρα ότι αποδέχεται νέα πρόταση διαμεσολαβητών σχετικά με κατάπαυση πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα ΜΜΕ, πρόκειται για μια αναθεωρημένη εκδοχή πρότασης που είχε διατυπωθεί από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ. Η εν λόγω πρόταση περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, διάστημα στο οποίο προβλέπεται η απελευθέρωση δέκα ομήρων έναντι της αποφυλάκισης Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον 50 όμηροι παραμένουν αιχμάλωτοι στη Γάζα, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι μόλις οι 20 από αυτούς είναι ζωντανοί.

Κλιμάκωση της στρατιωτικής πίεσης και διπλωματικά ανοίγματα

Παρά τις πιέσεις των οικογενειών για ειρηνική λύση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενέκρινε πρόσφατα ένα σχέδιο για στρατιωτική κατάληψη της Πόλης της Γάζας. Ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο έναρξης νέων διαπραγματεύσεων με τη Χαμάς για την τύχη των ομήρων, διατηρώντας μια λεπτή ισορροπία μεταξύ στρατιωτικών ενεργειών και διπλωματικών διεργασιών.