Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με αυξανόμενη πίεση για να επιτευχθεί συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας. Κύριος στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων και ο τερματισμός των εχθροπραξιών, πριν ο ισραηλινός στρατός προχωρήσει σε επιχειρήσεις για τον έλεγχο της πόλης της Γάζας.

Παρά τους πολυμηνιαίους γύρους διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, οι προσπάθειες δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.

Εντός της κυβερνητικής συμμαχίας του Νετανιάχου, οι ακροδεξιοί εταίροι αντιτίθενται σθεναρά σε οποιαδήποτε συμφωνία με τη Χαμάς. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, φέρεται να διαμήνυσε σε οικογένειες ομήρων ότι θα αποχωρήσει από τον κυβερνητικό συνασπισμό, εφόσον ο πρωθυπουργός αποδεχθεί την εκεχειρία.

Πρόταση για προσωρινή κυβέρνηση

Το Σάββατο, ο ηγέτης του κεντροδεξιού κόμματος Εθνική Ένωση, Μπένι Γκαντς, κατέθεσε πρόταση στον Νετανιάχου για τον σχηματισμό μιας προσωρινής κυβέρνησης διάρκειας έξι μηνών, με κεντρικό στόχο «τη λύτρωση των ομήρων».

«Καλώ τον Νετανιάχου, τον Γιαΐρ Λάπιντ και τον Άβιγκντορ Λίμπερμαν. Είναι καιρός να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση λύτρωσης των αιχμαλώτων», δήλωσε ο Γκαντς, κάνοντας σαφή αναφορά στην απελευθέρωση περίπου πενήντα ομήρων που εξακολουθούν να παραμένουν στη Γάζα, ζωντανοί ή νεκροί.

Μετά την αποχώρηση των υπερορθόδοξων κομμάτων από την κυβέρνηση τον Ιούλιο, ο Νετανιάχου έχει απωλέσει την απόλυτη πλειοψηφία στην Κνεσέτ και πλέον στηρίζεται στις ψήφους των ακροδεξιών συμμάχων του, οι οποίοι ωστόσο επιμένουν στη συνέχιση του πολέμου μέχρι την εξάλειψη της Χαμάς και απορρίπτουν κάθε διάλογο ή συμβιβασμό.

Ο Γιαΐρ Λάπιντ, αρχηγός του μεγαλύτερου αντιπολιτευτικού κόμματος, Γες Ατίντ, διαθέτει 24 έδρες στο κοινοβούλιο. Ο Άβιγκντορ Λίμπερμαν, επικεφαλής του εθνικιστικού Ισραήλ Μπεϊτενού, έχει 8, όσες και ο Γκαντς. Εάν συνυπολογιστούν και οι 32 βουλευτές του Λικούντ του Νετανιάχου, τα τρία αυτά κόμματα θα ανέβαζαν τη δύναμη μιας πιθανής κυβέρνησης συνασπισμού σε συνολικά 72 έδρες από τις 120 της Κνεσέτ.

«Αν ο Νετανιάχου δεν συμφωνήσει, τότε θα ξέρουμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα», επισήμανε ο Γκαντς. Ωστόσο, σύμφωνα με πολιτικούς παρατηρητές, είναι απίθανο ο πρωθυπουργός να αποδεχτεί την πρόταση αυτή.

Επιπλέον, η προσωρινή κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Γκαντς, θα ενεργήσει άμεσα για την επίτευξη συμφωνίας για την επιστροφή των περίπου 50 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα – με τους 20 εξ αυτών να εκτιμάται ότι είναι ακόμη ζωντανοί. Ο Γκαντς τόνισε: «Καθήκον του κράτους μας είναι να σώζει τις ζωές των εβραίων και όλων των πολιτών. Κάθε όμηρος που κινδυνεύει να πεθάνει θα μπορούσε να είναι γιος μας ή κόρη μας».

Ένα ακόμη βασικό σημείο της πρότασης είναι η διεξαγωγή εκλογών την άνοιξη του 2026, σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους.

Διλήμματα και δηλώσεις από την πολιτική σκηνή

Παρά το αίτημα του Γκαντς για συμφωνία με τη Χαμάς με κύριο γνώμονα την απελευθέρωση των ομήρων, δεν ζητά την οριστική παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Όπως σημείωσε: «Οι τρομοκράτες της Χαμάς που ωθούν στη λιμοκτονία τους ομήρους πρέπει να πεθάνουν, όπως οι ναζί. Θα τους κυνηγάμε μέχρι την τελευταία τους ημέρα. Αλλά, πάνω απ’ όλα, θα σώσουμε τους αδελφούς μας».

Επιπρόσθετα, ο Γκαντς πρότεινε η προσωρινή κυβέρνηση να φέρει νέο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να συμπεριληφθούν και οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι στη υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, μια εξαίρεση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην ισραηλινή κοινωνία, ειδικά σε καιρό πολέμου.

Σημειώνεται ότι η έκκληση αυτή του Γκαντς έγινε χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους αρχηγούς. Μέχρι στιγμής, ο Νετανιάχου, ο Λάπιντ και ο Λίμπερμαν, δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια επί του ζητήματος.

Εντατικές διαδηλώσεις και προσδοκίες της κοινωνίας

Την ίδια ώρα, δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαδηλώνουν κάθε Σάββατο στο Τελ Αβίβ, απαιτώντας από την κυβέρνηση τον τερματισμό του πολέμου και μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων.

Ο διαδηλωτής Γιοτάλ Κοέν, αδελφός ενός εκ των ομήρων, δήλωσε: «Αντί να σώζει ζωές, ο Νετανιάχου καταδικάζει τους ομήρους που παραμένουν εν ζωή στον θάνατο και μας καταδικάζει σε έναν αιώνιο και ανώφελο πόλεμο».

Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση της Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, της οποίας ο γιος παραμένει όμηρος της Χαμάς: «Τα παιδιά μας κρατούνται στη Γάζα εδώ και 687 ημέρες», σημειώνει με αγωνία. Η ίδια απηύθυνε έκκληση προς τον ισραηλινό λαό καθώς και στον πρωθυπουργό: «Ο Νετανιάχου μπορεί να υπογράψει σήμερα συμφωνία και να φέρει πίσω 10 ζωντανούς ομήρους και 18 νεκρούς», αναφερόμενη στην τελευταία πρόταση εκεχειρίας, που έχει ήδη δεχτεί η Χαμάς.

Η συμφωνία προβλέπει εκεχειρία 60 ημερών με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων – ζωντανών και νεκρών – σε δύο φάσεις, ενώ και η Παλαιστινιακή πλευρά ζητά απελευθέρωση κρατουμένων.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ζήτησε την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων «για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου με βάση όρους που αποδέχεται το Ισραήλ», χωρίς να γίνεται αναφορά στην πρόταση των διαμεσολαβητών.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν η ισραηλινή κυβέρνηση έχει στείλει νέα ομάδα διαπραγματευτών για να συνεχιστεί ο διάλογος. Η κατάσταση παραμένει ρευστή, ενώ οι προσδοκίες της ισραηλινής κοινωνίας για άμεσες εξελίξεις εντείνονται διαρκώς.