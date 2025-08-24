Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 24 Αυγούστου η υπ’ αριθμόν 2953 κλήρωση του Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ, με το διακύβευμα να φτάνει το 1.000.000 ευρώ για την πρώτη κατηγορία (5+1).

Οι αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι οι εξής:

Τυχεροί αριθμοί: 1, 11, 19, 30, 37

Αριθμός Τζόκερ: 20

Η κλήρωση μεταδόθηκε ζωντανά στις 22:00, όπως συμβαίνει σταθερά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή. Για όσους συμμετείχαν, υπενθυμίζεται ότι μπορούν να ελέγξουν αναλυτικά τα αποτελέσματα και τις κατηγορίες επιτυχιών στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΑΠ ή σε ένα πρακτορείο.

Καλή τύχη στους συμμετέχοντες!