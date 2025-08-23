Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα, ότι κατέλαβε δύο χωριά στην περιφέρεια Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, εντείνοντας τη στρατιωτική πίεση επί του εδάφους, την ώρα που επιταχύνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση.

Σε ανακοίνωση στην εφαρμογή Telegram, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε, ότι κατέλαβε στην περιοχή αυτή τις κοινότητες Σερέντνιε και Κλέμπαν-Μπικ.

Η κατάληψη της τελευταίας αποτελεί ένα επιπλέον βήμα προς την πόλη Κοστιαντινίφκα, σημαντικό προπύργιο στον δρόμο του Κραματόρσκ που είναι από την πλευρά του ένα σημαντικό σημείο για την ουκρανική επιμελητεία στο μέτωπο της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Ο ρωσικός στρατός έχει αυξήσει τα εδαφικά κέρδη του τους τελευταίους μήνες απέναντι στις ουκρανικές δυνάμεις που υστερούν σε άνδρες και εξοπλισμό.

Η προώθηση σημειώνεται την ώρα που απομακρύνεται η προοπτική μιας συνάντησης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και έχει σκοπό την επίτευξη ειρηνικής διευθέτησης στη σύγκρουση.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε χθες, Παρασκευή, τον Ουκρανό πρόεδρο ότι εμποδίζει τη διοργάνωση μιας συνάντησης με τον Ρώσο ομόλογό του, την επομένη παρόμοιων επικρίσεων που διατύπωσε ο Ουκρανός ηγέτης για τη Μόσχα.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, που θέλει να εξευρεθεί γρήγορα τρόπος να τελειώσει η επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας το 2022 και πραγματοποίησε μια θεαματική επαναπροσέγγιση με τη Μόσχα τους τελευταίους μήνες για να το επιτύχει, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι δίνει “δύο εβδομάδες” προθεσμία προτού λάβει αποφάσεις για τη γραμμή που θα ακολουθήσει σε σχέση με τη σύγκρουση.

Ο ρωσικός στρατός κατέχει τώρα περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας.