Η Ρωσία καταδίκασε σήμερα το ουκρανικό πλήγμα στο Ντονέτσκ, που άφησε πίσω του 25 νεκρούς και 20 τραυματίες σύμφωνα με νεώτερο απολογισμό.

Η «βάρβαρη τρομοκρατική ενέργεια» καταδεικνύει «την αναγκαιότητα να επιτύχουμε όλους τους στόχους» στην Ουκρανία, αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Το νεοναζιστικό καθεστώς του Κιέβου, το οποίο στηρίζουν οι ΗΠΑ και οι δορυφόροι τους, για μία ακόμη φορά διέπραξε μια βάρβαρη τρομοκρατική ενέργεια εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ρωσίας», προστίθεται.

«Αυτή τη στιγμή, οι πληροφορίες που έκαναν λόγο για 25 νεκρούς επιβεβαιώθηκαν. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, μεταξύ αυτών δύο παιδιά», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο διορισμένος από τη Ρωσία επικεφαλής της περιφέρειας του Ντονέτσκ, Ντένις Πουσίλιν.

Σύμφωνα με τον Αλεξέι Κουλέμζιν, τον δήμαρχο που διόρισε η Μόσχα στην πόλη του Ντονέτσκ, οι ουκρανικές δυνάμεις βομβάρδισαν μια πολυσύχναστη συνοικία όπου βρίσκονται καταστήματα και μια αγορά.

Ο Πουσίλιν είπε πως την πόλη βομβάρδισε το ουκρανικό πυροβολικό. Προς το παρόν η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει σχετικά.

Φωτογραφίες και βίντεο του πρακτορείου ειδήσεων Reuters από το σημείο δείχνουν ανθρώπους να κλαίνε πάνω από πτώματα που κείτονται στο χιόνι.

The number of victims of Ukrainian armed forces shelling on Tekstilshchik has risen to 12 – footage shows people dying right at the entrance to shops

This is what Tekstilshchik looks like in Donetsk right now. Broken windows, traces of blood in the snow, dead bodies lying right… pic.twitter.com/nDRxDRgy2T

— Peacemaker (@peacemaket71) January 21, 2024