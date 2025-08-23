Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απομάκρυνση ενός νεογέννητου κοριτσιού από τη μητέρα του στη Δανία, μόλις μία ώρα μετά τη γέννησή του, με τις Αρχές να επικαλούνται αποτελέσματα τεστ «γονικής ικανότητας» – πρακτική που έχει απαγορευτεί για πολίτες γροιλανδικής καταγωγής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Αυγούστου στο νοσοκομείο Χβιντόβρε, κοντά στην Κοπεγχάγη. Η 18χρονη Ιβάνα Νικολίνε Μπρούνλουντ, πρώην αθλήτρια της εθνικής χάντμπολ της Γροιλανδίας, έφερε στον κόσμο την κόρη της, Αβιάγια-Λούνα. Μία ώρα μετά τη γέννα, το βρέφος μεταφέρθηκε σε ανάδοχη φροντίδα, έπειτα από την εφαρμογή τεστ αξιολόγησης της «γονικής ικανότητάς» της.

Η νεαρή μητέρα καταγγέλλει ότι από τότε είδε την κόρη της μόνο μία φορά για μία ώρα – χωρίς να της επιτραπεί να την αγκαλιάσει ή να την αλλάξει. Τα συγκεκριμένα τεστ, γνωστά ως FKU, καταργήθηκαν για περιπτώσεις γροιλανδικής καταγωγής από τον Ιανουάριο του 2025, μετά από χρόνια πίεσης οργανώσεων και ακτιβιστών που τα χαρακτήρισαν ρατσιστικά και πολιτισμικά ακατάλληλα για άτομα ινουίτ καταγωγής. Ο σχετικός νόμος τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο, ωστόσο οι τοπικές αρχές ξεκίνησαν τη διαδικασία ελέγχου της Μπρούνλουντ από τον Απρίλιο, ολοκληρώνοντάς την τον Ιούνιο – ενώ ο νέος νόμος ίσχυε ήδη.

Η Δανή υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων, Σόφι Χέστορπ Άντερσεν, δήλωσε «ανήσυχη» για την υπόθεση και ζήτησε εξηγήσεις από τον Δήμο Χόιε-Τάαστροπ που έλαβε την απόφαση: «Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τυποποιημένα τεστ σε περιπτώσεις οικογενειών γροιλανδικής καταγωγής. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος», τόνισε. Ο δήμος, επικαλούμενος το ιατρικό απόρρητο, αρνήθηκε να σχολιάσει επί της ουσίας, παραδέχθηκε όμως ότι υπήρξαν λάθη στη διαδικασία. Σύμφωνα με την ίδια την Μπρούνλουντ, ενημερώθηκε τρεις εβδομάδες πριν τον τοκετό ότι το παιδί της θα της αφαιρεθεί. Όπως αναφέρει, ο δήμος αιτιολόγησε την απόφαση βασισμένος στο τραυματικό της παρελθόν, καθώς είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον θετό της πατέρα, ο οποίος καταδικάστηκε το 2022 και εκτίει ποινή φυλάκισης.

Παρά την καταγωγή της –γεννημένη στο Νούουκ από Γροιλανδούς γονείς, αν και υιοθετημένη από άλλους δύο Γροιλανδούς και μεγαλωμένη στη Δανία– οι τοπικές Αρχές φέρονται να της δήλωσαν ότι «δεν είναι αρκετά Γροιλανδή» ώστε να καλύπτεται από τη νέα νομοθεσία. Η νεαρή μητέρα περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο την εμπειρία της: «Δεν ήθελα να γεννήσω, γιατί ήξερα τι θα ακολουθούσε. Κρατούσα το μωρό κοντά μου όσο ήταν ακόμα μέσα μου. Ήταν ο μόνος τρόπος να νιώθω κοντά της. Η συνάντησή μας διήρκεσε μία ώρα – δεν με άφησαν ούτε να την αγγίξω. Έκλαψα με λυγμούς στο αυτοκίνητο όταν έφυγα. Δεν ήθελα να την αφήσω».

Η Μπρούνλουντ έχει δικαίωμα επίσκεψης δύο φορές τον μήνα για δύο ώρες, πάντα υπό επίβλεψη. Η έφεσή της αναμένεται να εξεταστεί στις 16 Σεπτεμβρίου. Η θετή της μητέρας, Γκίτε, μισή Γροιλανδή, δήλωσε: «Είναι σαν να σου λένε ότι, αν έχεις τραύματα, δεν μπορείς να γίνεις μητέρα». Η υπόθεση έχει ξεσηκώσει έντονες αντιδράσεις στη Γροιλανδία και τη σκανδιναβική κοινότητα. Διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί σε Νούουκ, Κοπεγχάγη, Ρέικιαβικ και Μπέλφαστ.

Η Ντίδα Πιπαλούκ Γιένσεν, συνδιοργανώτρια κινητοποίησης στο Ρέικιαβικ (18 Σεπτεμβρίου), χαρακτήρισε τη χρήση των τεστ σε Γροιλανδούς «τρομακτική» και τόνισε: «Η Ιβάνα τιμωρείται για τραύματα που δεν προκάλεσε. Αυτό είναι λάθος». Παράλληλα, κινητοποίηση έχει προκαλέσει και η υπόθεση άλλης Γροιλανδής μητέρας, της Κέιρα Αλεξάνδρα Κρόνβολντ, της οποίας η κόρη αφαιρέθηκε δύο ώρες μετά τη γέννηση, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

Η Λάιλα Μπέρτελσεν, ιδρύτρια της οργάνωσης Foreningen MAPI, που στηρίζει γονείς ινουίτ στη Δανία, ζήτησε άμεση παρέμβαση από την κυβέρνηση: «Εδώ έχουμε κατάφορη αποτυχία απέναντι στο παιδί αλλά και στη μητέρα. Χρειάζεται πολιτική δράση – τώρα». Η υπουργός Άντερσεν αναμένεται να επισκεφθεί τη Γροιλανδία τον Σεπτέμβριο. Υπενθύμισε ότι οι δήμοι οφείλουν, σε τέτοιες περιπτώσεις, να ζητούν τη συμβουλή της ειδικής μονάδας VISO, που χειρίζεται ευαίσθητες υποθέσεις.

Η Άνια Κρογκ Μανγκέζι, διευθύντρια Παιδιών και Νεολαίας του Δήμου Χόιε-Τάαστροπ, δήλωσε: «Από τον Ιανουάριο είχαμε επικοινωνήσει με τη VISO, αλλά η νομική βάση ολοκληρώθηκε αργότερα, τον Απρίλιο. Πλέον βρισκόμαστε σε στενό διάλογο με τη VISO, ώστε να διασφαλίσουμε τη σωστή καθοδήγηση και να ληφθεί η καλύτερη δυνατή απόφαση για την οικογένεια».