Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Παρασκευής 22 Αυγούστου στην οδό Ακρωτηρίου στην Πάτρα, όταν μια γυναίκα κλειδώθηκε στο αυτοκίνητο της και ένας άνδρας ο οποίος χτυπούσε με δύναμη το τζάμι, στη θέα των αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο, άρχισε να τρέχει, αλλά δεν απέφυγε τη σύλληψη.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η 30χρονη ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της προχώρησε στην ενεργοποίηση του Panic Button που είχε εγκαταστήσει στο κινητό της, για να γλιτώσει από τον 41χρονο πρώην σύζυγό της που την ακολουθούσε με μηχανή. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα, ο συλληφθείς που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, ήταν υπότροπος, καθώς και στο παρελθόν φέρεται να είχε προκαλέσει προβλήματα στην 30χρονη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να δεχθεί την εφαρμογή του Panic Button, που έκανε τη δουλειά της.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας της Ασφάλειας Πατρών.