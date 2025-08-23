Η επιστροφή στα σχολεία φέρνει κάθε χρόνο μαζί της και τον πονοκέφαλο της σχολικής λίστας. Οι γονείς φέτος αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος για τα βασικά σχολικά είδη, με τις τιμές να έχουν ανέβει σε σχέση με πέρσι λόγω του πληθωρισμού και της αύξησης του κόστους παραγωγής.
Τιμές σχολικών ειδών 2025
Ακολουθεί μια ενδεικτική αναφορά τιμών για τα πιο δημοφιλή είδη:
Ένα παιδί δημοτικού μπορεί να χρειαστεί συνολικά από 120 έως 200 €, ενώ για γυμνάσιο οι γονείς υπολογίζουν περίπου 200 – 350 €, ανάλογα με την επιλογή προϊόντων και επωνυμιών.
Σύγκριση με πέρσι
Σε σχέση με το 2024, οι τιμές εμφανίζουν αύξηση κατά 5-10%, ιδιαίτερα σε τσάντες και κασετίνες. Ορισμένοι γονείς αναφέρουν ότι το κόστος για ένα παιδί έχει ξεπεράσει πλέον τα 250 € αν επιλέξουν επώνυμα προϊόντα και όλα τα απαραίτητα είδη.
Tips για εξοικονόμηση
Αγορά των σχολικών ειδών από super market ή online με εκπτώσεις.
Επαναχρησιμοποίηση τετραδίων και κασετινών από προηγούμενες χρονιές.
Αγορά πακέτων ή bundles για μεγαλύτερη οικονομία.
Το social στοιχείο
Το «unboxing» της σχολικής λίστας γίνεται πλέον trend σε TikTok και Instagram Reels, με γονείς και μαθητές να δείχνουν τις επιλογές τους, συγκρίνοντας τιμές και προϊόντα.
Η σχολική λίστα 2025 αποδεικνύει ότι η επιστροφή στα θρανία δεν αφορά μόνο τα βιβλία, αλλά και σημαντικό οικονομικό κόστος για κάθε ελληνική οικογένεια.