Ένα τμήμα μιας υπό κατασκευή γέφυρας κατέρρευσε την Παρασκευή στη βορειοδυτική Κίνα, με αποτέλεσμα 12 νεκρούς και τέσσερις αγνοούμενους, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση CCTV κατέγραψαν τη δραματική στιγμή που το μεσαίο τμήμα της καμάρας της γέφυρας υποχώρησε, πέφτοντας στον Κίτρινο Ποταμό.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, η κατάρρευση προκλήθηκε από τη βλάβη ενός χαλύβδινου καλωδίου.

Κατά τη στιγμή της κατάρρευσης 15 εργάτες και ένας υπεύθυνος έργου βρίσκονταν στο εργοτάξιο, σύμφωνα με την εφημερίδα People’s Daily.

Η γέφυρα, που αποτελεί μέρος του σιδηροδρομικού έργου Sichuan-Qinghai, περιγράφεται ως η μεγαλύτερη διπλής τροχιάς συνεχής ατσάλινη γέφυρα με αψιδωτή δομή στον κόσμο, σύμφωνα με την εφημερίδα People’s Daily.

On Aug 22, tragedy struck in Qinghai—16 workers plunged to their deaths when a construction rope snapped at the Jianzha Yellow River Bridge. Another fatal example of China’s poor safety standards. pic.twitter.com/dgJl34nB91 — Spotlight on China (@spotlightoncn) August 22, 2025

Είναι επίσης η πρώτη ατσάλινη γέφυρα με αψιδωτή δομή στην Κίνα που διασχίζει τον Κίτρινο Ποταμό, τον δεύτερο μεγαλύτερο ποταμό της χώρας.

Εικόνες που δημοσιεύθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τη μερικώς κατασκευασμένη δομή της γέφυρας με ένα μεγάλο κενό στο κέντρο, πλαισιωμένη από πανύψηλα ικριώματα και γερανούς.

Τα βιομηχανικά ατυχήματα παραμένουν ένα θέμα ανησυχίας στην Κίνα, το οποίο συχνά αποδίδεται στην ανεπαρκή εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας.

Πηγή: news18