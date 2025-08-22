Ένα μωρό 18 μηνών τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από αυτοκίνητο εν κινήσει στην Ιταλία.

Το ατύχημα συνέβη στον επαρχιακό δρόμο από το Κορκιάνο προς το Βιτέρμπο. Το μωρό βρισκόταν στο όχημα και ταξίδευε με τη μητέρα και τον τρίχρονο αδελφό του. Σύμφωνα με την Corriere della Sera, ο μεγαλύτερος αδερφός φέρεται να απασφάλισε πρώτα τη ζώνη ασφαλείας του παιδικού καθίσματος στο οποίο βρισκόταν ο μικρός, και στη συνέχεια να άνοιξε την πίσω πόρτα του οχήματος, με αποτέλεσμα το μωρό να πέσει από το αυτοκίνητο εν κινήσει.

Η μητέρα σταμάτησε αμέσως το αυτοκίνητο και έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στο παιδί. Έπειτα μετέβη στα επείγοντα του νοσοκομείου Santa Rosa, όπου εισήλθε με το μωρό στην αγκαλιά της. Δεδομένης της σοβαρότητας των τραυμάτων που υπέστη κατά την πτώση, οι γιατροί διέταξαν την επείγουσα μεταφορά του μωρού με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Gemelli στη Ρώμη, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Στο σημείο μετέβη αργότερα η αστυνομία, προκειμένου να εξακριβώσει τις συνθήκες του περιστατικού.