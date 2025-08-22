Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:
Aκίνητα
Συμβόλαια-γολγοθάς
• Χαμένοι στις πλατφόρμες χιλιάδες ιδιοκτήτες
• Πώς βγαίνουν στην επιφάνεια τεχνικά και πολεοδομικά ζητήματα για αυθαίρετα, αλλαγές χρήσης σε κτίρια, οικοδομικές άδειες, πυροπροστασία και αντισεισμικές απαιτήσεις
• Γιατί επιφυλάσσεται στους μηχανικούς ρόλος ψηφιακού διεκπεραιωτή
• Πώς προκαλούνται επιπλέον έξοδα για μελέτες, δηλώσεις και διορθώσεις
Αδιάλλακτος ο Νετανιάχου
Ωρα μηδέν για Γάζα και ομήρους
• Το Ισραήλ παραδέχεται ότι το 83% των νεκρών στη Γάζα από την αρχή του πολέμου είναι άμαχοι
Περισσότερα κρούσματα σε Αττική και Θεσσαλία
Ο ιός του Δυτικού Νείλου σκότωσε δυο
• 12 άνθρωποι ασθένησαν την τελευταία εβδομάδα • Οι δύο νοσηλεύονται σε ΜΕΘ
Νέος κανονισμός
Πότε και πώς θα κλείνουν τα μικρόφωνα στη Βουλή
• Μέχρι το τέλος του χρόνου ο κόφτης στους ομιλητές και το αυστηρότερο πλαίσιο
Τσίπρας στη «Monde»
«Μου λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους»
Απώλεια
Διακομματική θλίψη για τον Βεσυρόπουλο
ΟΠΕΚΕΠΕ
Πόσο αποτελεσματικές είναι οι δεσμεύσεις περιουσιών
Χιροσίμα
«Οι φωτογραφίες δεν αποδίδουν την καταστροφή»
• Τι έγραφαν οι πρώτες ανταποκρίσεις τον Αύγουστο του 1945
Τραμπ για Ουκρανία
«Θυμίζει ομάδα που έχει άμυνα αλλά δεν έχει επίθεση»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
ΠΑΟ – Σαμσουνσπόρ 2-1
Εβαλε θεμέλια πρόκρισης με σπουδαία ανατροπή
Αντερλεχτ – ΑΕΚ 1-1
Με τον κόσμο στο πλευρό της περιμένει τους Βέλγους
Ριέκα- ΠΑΟΚ 1-0
H έλλειψη δημιουργίας «πλήγωσε» τον Δικέφαλο