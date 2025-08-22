Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 56χρονος Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού, που συνελήφθη για το σοκαριστικό τροχαίο την Δευτέρα 18 Αυγούστου στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των διοδίων Ιάσμου στη Ροδόπη, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Μετά το εξιτήριο που έλαβε από το νοσοκομείο, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον των δικαστικών Αρχών. Οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκισή του. Υπενθυμίζεται, ότι ο 56χρονος οδηγός του μοιραίου φορτηγού κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, σωματική βλάβη και επικίνδυνη οδήγηση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 600 μέτρα πριν τα διόδια, όταν το φορτηγό προσέκρουσε σε δύο ακινητοποιημένα αυτοκίνητα, που περίμεναν στην ουρά. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το πρώτο όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να χάσουν ακαριαία τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ένα ζευγάρι ηλικίας 59 και 57 ετών και ένας 61χρονος. Το επόμενο διάστημα αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ παράλληλα έχει οριστεί ειδικός πραγματογνώμονας για να προσδιορίσει την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το φορτηγό.