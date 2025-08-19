Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού που ενεπλάκη στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μεταφέρθηκαν τέσσερα άτομα. Ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, σε σταθερή κατάσταση, αλλά φρουρούμενος.

Μόλις το επιτρέψει η υγεία του, θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για να δώσει κατάθεση σχετικά με τις συνθήκες του πολύνεκρου δυστυχήματος.

Ένας άντρας και μία γυναίκα με ελαφρά εγκαύματα έλαβαν εξιτήριο το πρωί της Τρίτης, ενώ η μοναδική επιζήσασα από το πρώτο Ι.Χ., μια γυναίκα 49 ετών, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Καβάλας, επίσης εκτός κινδύνου.

Το χρονικό τηες τραγωδίας

Στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Ξάνθη, σημειώθηκε δυστύχημα με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα διερχόμενο φορτηγό συγκρούστηκε, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, με δυο διερχόμενα ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δύο ΙΧ αυτοκίνητα είχαν επιβραδύνει ή είχαν ακινητοποιηθεί λόγω της ουράς που είχε σχηματιστεί στα διόδια στο ρεύμα προς Ξάνθη.

Ένα φορτηγό που ακολουθούσε, με οδηγό έναν 56χρονο υπήκοο Βουλγαρίας, δεν πρόλαβε να φρενάρει και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο προπορευόμενο όχημα, προκαλώντας σφοδρή σύγκρουση και στη συνέχεια πυρκαγιά.

Τα θύματα

Το πρώτο ΙΧ οδηγούσε ένας 56χρονος Αλβανικής καταγωγής, κάτοικος Ελλάδας. Μαζί του επέβαιναν ακόμη τρία άτομα επίσης αλβανικής καταγωγής. Από τη σύγκρουση το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσουν ακαριαία τη ζωή τους: Ο 56χρονος οδηγός, ένας 61χρονος συνεπιβάτης, μια 57χρονη γυναίκα

Μια 46χρονη, επίσης επιβάτιδα, ανασύρθηκε τραυματισμένη αλλά ζωντανή και μεταφέρθηκε σε κατάσταση σοκ στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύγκρουση και με δεύτερο ΙΧ

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια, που το φλεγόμενο όχημα χτύπησε και δεύτερο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγγενείς των θυμάτων. Σε αυτό επέβαιναν: Ένας 36χρονος οδηγός, μια 28χρονη συνεπιβάτιδα, δύο παιδιά, ηλικίας 6 και 4 ετών

Όλοι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο ίδιο νοσοκομείο.

Επέστρεφαν από γάμο

Όπως έγινε γνωστό, τα δύο ΙΧ μετέφεραν συγγενείς που είχαν ταξιδέψει από την Ήπειρο στον Έβρο για να παραστούν σε γάμο. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά την επιστροφή τους.

Οι εικόνες που κατέγραψε drone από το σημείο της τραγωδίας αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την καταστροφή που προκάλεσε.