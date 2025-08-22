Σπείρα διαρρηκτών που εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία, «ρήμαζε» σπίτια και καταστήματα σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες, με τις Αρχές να εξιχνιάζουν συνολικά 20 περιπτώσεις με λεία πάνω από 194.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της συμμορίας επιδίδονταν σε διαρρήξεις και κλοπές κοσμηματοπωλείων, εταιριών, καταστημάτων και σπιτιών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Σερρών. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 11 άτομα, 5 από τα οποία είναι ήδη έγκλειστα σε καταστήματα κράτησης της χώρας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2023 προέβαιναν στην τέλεση διαρρήξεων και κλοπών, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Το συνολικό όφελος που αποκόμισαν από την δράση τους υπερβαίνει τις 194.000 ευρώ.