Οι τεχνολογικές εφαρμογές εμπλουτίζουν ταχύτατα το εσωτερικό του αυτοκινήτου με ευεργετικές ιδιότητες στην οδική ασφάλεια και την προφύλαξη των επιβατών. Μεταξύ των νέων τεχνολογιών ασφαλείας υπάρχουν κάποιες που πραγματικά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για την προστασία των επιβατών όσο και για την πρόληψη ατυχημάτων.

Η μια αφορά τα παιδιά στο πίσω κάθισμα και τα τα κατοικίδια, η δεύτερη ειδοποιεί τους οδηγούς για να μην χάσουν την έξοδο στο δρόμο που έχουν επιλέξει και η τελευταία κάνει τη νύχτα μέρα χάρη στα πρωτοποριακά φώτα. Για παράδειγμα μια από τις τελευταίες που έχουν εφαρμοστεί και αυτή στο νέο Hyundai Tucson, που φέρει την τεχνολογία Rear Occupant Alert. Ο ρόλος της συγκεκριμένης είναι να ειδοποιεί τον οδηγό, πριν βγει και ασφαλίσει το αυτοκίνητο, όταν έχει ξεχάσει ένα παιδί ή κατοικίδιο στην πίσω σειρά καθισμάτων.

Ειδικότερα, το νέο σύστημα Rear Occupant Alert έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει την παρουσία επιβατών στο πίσω κάθισμα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω αισθητήρων πίεσης, καμερών και υπέρυθρων αισθητήρων κίνησης. Όταν το όχημα απενεργοποιηθεί και εντοπιστεί παρουσία στο πίσω κάθισμα, το σύστημα ενεργοποιεί ειδοποιήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ηχητικά σήματα, οπτικές ενδείξεις στον πίνακα οργάνων και ειδοποιήσεις στο κινητό τηλέφωνο του οδηγού.

Σαφώς, αυτό μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο το καλοκαίρι, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες δεν συγχωρούν κανένα λάθος του οδηγού. Άλλη μια νέα πρωτοποριακή τεχνολογία είναι το σύστημα Intelligent Adaptive Cruise Control , που υπάρχει στο νέο Ford Kuga, το οποίο συμβάλλει ώστε το «χάσιμο» των εξόδων στις εθνικές οδούς να αποτελέσει οριστικό παρελθόν. Σχετική έρευνα καταδεικνύει ότι το να χάσει κανείς μια έξοδο μπορεί να είναι και χρονοβόρο και δαπανηρό, καθώς η παράκαμψη την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε στη συνέχεια μπορεί να έχει συνολικό μήκος έως και 50 σχεδόν χιλιόμετρα ενώ ένας στους τρεις οδηγούς δηλώνει ότι έχει χάσει μια έξοδο εξαιτίας των κρυμμένων πινακίδων – από άλλα οχήματα ή κατάφυτους θάμνους και δέντρα. Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες έχουν δει οχήματα να κάνουν ξαφνικούς ή μη ασφαλείς ελιγμούς προκειμένου να βγουν από τον αυτοκινητόδρομο.

Ετσι, το νέο σύστημα, το Intelligent Adaptive Cruise Control σε συνεργασία με το έξυπνο σύστημα πλοήγησης όταν διαπιστώσει ότι ο οδηγός τείνει να …χάσει την έξοδο, τότε μειώνει την ταχύτητα και λίγο πριν πλησιάζει στην επιλεγμένη έξοδο, το ειδοποιεί ότι πρέπει να στρίψει!

Αλλά ακόμη πιο ασφαλής γίνεται η οδήγηση το βράδυ με το νέο Grandland της Opel, ¨οπου με τα νέα φώτα Intelli-Lux HD δημιουργείται φως εκεί που μέχρι πρότινος υπήρχε μόνο σκοτάδι. Για αυτό το σκοπό το νέο σύστημα φωτισμού περιλαμβάνει προβολείς που διαθέτουν πάνω από 50.000 μεμονωμένα στοιχεία (51.200 για την ακρίβεια, δηλαδή 25.600 ανά πλευρά) και επιτρέπουν την κατανομή του φωτός με υψηλή ευκρίνεια και χωρίς θάμβωση.

Το υπερσύγχρονο σύστημα μετατρέπει τη νύχτα σε μέρα για τον οδηγό και φωτίζει με ακρίβεια τη διαδρομή και το περιβάλλον. Επίσης, το σύστημα παρέχει ακόμη πιο ομοιόμορφη κατανομή του φωτός, χωρίς να θαμπώνει τους άλλους χρήστες του δρόμου. Επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν τα οφέλη του νέου συστήματος φωτισμού για την ασφάλεια. Τα αντικείμενα μπροστά από το όχημα μπορούν να εντοπιστούν περίπου 30 έως 40 μέτρα νωρίτερα σε ταχύτητα 80 km/h, συγκριτικά με τους συμβατικούς προβολείς αλογόνου. Αυτό επιτρέπει στον οδηγό να αντιδράσει στο πιθανό εμπόδιο ένα έως δύο δευτερόλεπτα νωρίτερα – πολύτιμος χρόνος για να αποφευχθεί μια επικείμενη σύγκρουση.