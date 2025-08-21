Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσει την πρόθεσή του να φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας, προσπαθώντας να συμβάλει στην επίτευξη ειρηνικής λύσης. Σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις, τονίζοντας ότι θα είναι σε θέση να γνωρίζει περισσότερα σχετικά με τις πιθανότητες ειρήνευσης «μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες».

Σε τηλεφωνική του παρέμβαση στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παραγωγό Τοντ Στάρνς, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο της ειρήνης, ο Τραμπ ξεκαθάρισε: «Θα έλεγα ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα γνωρίζουμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Μετά, θα χρειαστεί ίσως να υιοθετήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση». Ωστόσο, απέφυγε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες όσον αφορά τα επόμενα βήματα ή τον ακριβή σχεδιασμό των συνομιλιών.

Διπλωματικές επαφές και προσπάθειες αποκλιμάκωσης

Ο Τραμπ πραγματοποίησε, το περασμένο διάστημα, διαδοχικές συναντήσεις με τους δύο βασικούς πρωταγωνιστές της κρίσης. Συγκεκριμένα, συνάντησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, την Παρασκευή, ενώ τη Δευτέρα έγινε δεκτός από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον. Αμέσως μετά, ο Τραμπ ανακοίνωσε τον σχεδιασμό τόσο διμερούς συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών όσο και μιας τριμερούς, στην οποία θα συμμετέχει και ο ίδιος.

Έως τώρα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να έχει αποδεχθεί τη διεξαγωγή αυτής της σημαντικής συνάντησης — μια αλλαγή στάσης, καθώς στο παρελθόν αρνούνταν κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Παρά τη θετική αυτή ένδειξη, παραμένουν σε εκκρεμότητα βασικά στοιχεία, όπως η τοποθεσία και ο χρόνος της συνάντησης, καθώς δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Αμείωτη η ένταση στο ουκρανικό μέτωπο

Την ίδια στιγμή, η προοπτική συνομιλιών σκιάζεται από το συνεχιζόμενο κλίμα ανησυχίας επί του πεδίου. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε νωρίτερα σήμερα πως «τα σήματα που στέλνει η Ρωσία» υποδηλώνουν προσπάθειες αποφυγής μιας διμερούς συνάντησης. Συγχρόνως, η Μόσχα εξαπέλυσε ακόμη μία μαζική επίθεση κατά ουκρανικών στόχων το προηγούμενο βράδυ, χρησιμοποιώντας, σύμφωνα με ουκρανικές στρατιωτικές πηγές, 574 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 40 πυραύλους.