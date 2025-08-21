Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση του 12χρονου και του 20χρονου που είχαν πάει για ψαροντούφεκο στο Παλιούρι Χαλκιδικής και είχαν χαθεί τα ίχνη τους, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο υπήκοοι Ρωσίας εντοπίστηκαν ζωντανοί σε δυσπρόσιτη βραχώδη ακτή στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Παλιουρίου. Στο σημείο επιχειρεί κλιμάκιο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από τη βάση Κασσάνδρας με τη συνδρομή ελικοπτέρου, το οποίο προσπαθεί να προσεγγίσει την περιοχή, όπου και εντοπίστηκαν. Τα κλιμάκια άκουσαν φωνές από τη θάλασσα κι έτσι εντόπισαν το σημείο που βρίσκονται οι δυο υποβρύχιοι αλιείς.

Στις 21:00 οι οικείοι δήλωσαν στις αρχές, ότι δεν μπορούν να τους εντοπίσουν. Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.