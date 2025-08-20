Συναγερμός έχει σημάνει στις Λιμενικές Αρχές της Χαλκιδικής για δύο υποβρύχιους αλιείς, οι οποίοι φέρονται να αγνοούνται στην θαλάσσια περιοχή του Παλιουρίου.

Συγκεκριμένα, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο υπηκόων Ρωσίας, ηλικίας 12 και 20 ετών, οι οποίοι σύμφωνα με τους οικείους τους είχαν πάει για υποβρύχια αλιεία στην προαναφερθείσα περιοχή στη Χαλκιδική.

Στις έρευνες που συντονίζει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, συμμετέχουν δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα όχημα του Λιμενικού από ξηράς, καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.