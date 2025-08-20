Μεγάλες κινεζικές επιχειρήσεις στρέφονται πλέον περισσότερο προς τις χώρες του Παγκόσμιου Νότου για τις εξαγωγές ή ακόμη και για μέρος της παραγωγής τους, καθώς οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και η κόντρα για το εμπόριο με την Ευρώπη τους δημιουργούν δυσκολίες συνεργασίας με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη αντίστοιχα.

Σε νέα του έκθεση ο οίκος αξιολόγησης S&P Global Ratings αναφέρει ότι το εμπόριο αυξάνεται ραγδαία μεταξύ της Κίνας και του Παγκόσμιου Νότου, κυρίως λόγω των αμερικανικών δασμών και των αναπτυξιακών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Στην έκθεση με τίτλο «Οι επιχειρήσεις της Κίνας οδεύουν προς τον Παγκόσμιο Νότο στην εποχή των δασμών» (“China Inc. Heads To Global South In The Age Of Tariffs), ο οίκος σημειώνει ότι η Κίνα εξάγει πλέον 50% περισσότερα προϊόντα στις χώρες αυτές από όσα στις ΗΠΑ και τη Δυτική Ευρώπη μαζί. Η συνολική αξία των εν λόγω προϊόντων διαμορφώνεται σε 1,6 τρις δολάρια, τη στιγμή που η αξία των προϊόντων προς ΗΠΑ και Δυτική Ευρώπη ανέρχεται σε 1 τρις δολάρια.

Ο Παγκόσμιος Νότος περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του αναπτυσσόμενου κόσμου σήμερα. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εμπορίου και Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN Trade and Development -UNCTAD), ως Παγκόσμιος Νότος ορίζονται ευρέως η Αφρική, η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική, η Ασία πλην του Ισραήλ, της Ιαπωνίας και της Κίνας και η Ωκεανία πλην της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Η μεγάλη στροφή του Πεκίνου

«Το ακμάζον εμπόριο και οι επενδύσεις έχουν βοηθήσει στην εξασφάλιση της πρόσβασης των κινεζικών εταιρειών σε αυτές τις αγορές», αναφέρεται στη σχετική έκθεση του οίκου αξιολόγησης. Κατά μέσο όρο, το εμπόριο της Κίνας με τους 20 κορυφαίους εμπορικούς εταίρους της στον Παγκόσμιο Νότο ανέρχεται στο 20% του ΑΕΠ αυτών των χωρών, δείχνουν τα ίδια στοιχεία.

«Αυτές οι επενδύσεις συνεπάγονται σημαντικούς κινδύνους εκτέλεσης, αλλά είναι πιθανό να συνεχιστούν — όχι μόνο για την αποφυγή νέων δασμών ή την εξασφάλιση πόρων, αλλά και για την ανάπτυξη τελικών αγορών και τη μείωση της εξάρτησης από τις πωλήσεις στις ΗΠΑ», εκτιμά η S&P Global Ratings.

Καθώς πολλές μεγάλες κινεζικές εταιρείες συνεχίζουν να κατευθύνονται προς τον Παγκόσμιο Νότο, «το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι μια νέα τάξη παγκόσμιου εμπορίου όπου το εμπόριο από Νότο προς Νότο γίνεται το νέο κέντρο βάρους και οι κινεζικές πολυεθνικές αναδεικνύονται ως οι νέοι βασικοί παράγοντες», είναι το μήνυμα που στέλνει ο οίκος.

Αλλαγή στάσης

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε τέσσερις παράγοντες που δείχνουν τη στροφή αυτή των κινεζικών εταιρειών.

Πρώτον, οι κινεζικές εταιρείες δεν ανακατευθύνουν απλώς αγαθά για επανεξαγωγή μέσω των περιοχών του Παγκόσμιου Νότου. Τα παράγουν όλο και περισσότερο εκεί. Αυτό απαιτεί επενδύσεις στην τοπική οικονομία.

Δεύτερον, Οι επενδύσεις των κινεζικών εταιρειών στους τέσσερις μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της χώρας στη Νοτιοανατολική Ασία έχουν τετραπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 8,8 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Τρίτον, οι νέοι δασμοί κυρίως από τις ΗΠΑ παρακινούν τις κινεζικές εταιρείες να εξερευνήσουν αγορές που προσφέρουν παράγοντες ανάπτυξης, όπως η διευκόλυνση των πολιτικών ή η εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων με την Κίνα.

Τέταρτον, το Πεκίνο δήλωσε πρόσφατα ότι βλέπει την πρόοδο του Παγκόσμιου Νότου ως το «μέλλον της ανάπτυξης. Αυτή η άποψη αντικατοπτρίζεται στις βασικές στρατηγικές και τα σχέδια πολλών κορυφαίων κινεζικών εταιρειών, σύμφωνα με την έκθεση.