Σε διάψευση προχώρησαν οι αμερικανικές αρχές σχετικά με τους ισχυρισμούς περί προνομιακής μεταχείρισης υψηλόβαθμου Ισραηλινού αξιωματούχου, ο οποίος, αφού συνελήφθη με την κατηγορία της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης, του επετράπη να αναχωρήσει από τις ΗΠΑ.

Η υπόθεση του Τομ Αρτιόμ Αλεξάντροβιτς έχει ήδη προκαλέσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, καθώς αμερικανικές πηγές επιμένουν πως δεν υπήρξε καμία παρέμβαση για την αποφυλάκισή του μετά τη σύλληψή του στις 6 Αυγούστου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο εν λόγω αξιωματούχος, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας του Ισραήλ (INCD) και απευθείας υφιστάμενος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, συνελήφθη κοντά στο Λας Βέγκας ενώ θεωρούσε ότι μετέβαινε σε σεξουαλικό ραντεβού με 15χρονη, στο περιθώριο συνεδρίου κυβερνοασφάλειας.

Όπως προκύπτει από την τοπική ενημέρωση 8NewsNow, ο 38χρονος παγιδεύτηκε από μυστικό πράκτορα, ενώ σε ανακοίνωση της Αστυνομίας Λας Βέγκας (15 Αυγούστου) διευκρινίζεται ότι συνελήφθη μαζί με επτά ακόμη άτομα στη διάρκεια 15νθήμερης επιχείρησης που στόχευε σε ενήλικους αναζητούντες ανήλικους για σεξουαλική επαφή μέσω διαδικτύου.

Η διαδικασία της αποφυλάκισης

Στους υπόπτους, ανάμεσα στους οποίους και ο Αλεξάντροβιτς, επιβλήθηκε εγγύηση 10.000 δολαρίων και κλήθηκαν να εμφανιστούν στη δικαιοσύνη στις 27 Αυγούστου. Ο Αλεξάντροβιτς επέστρεψε στο Ισραήλ μετά την καταβολή του ποσού.

Ο γενικός εισαγγελέας της κομητείας Κλαρκ, Στιβ Γούλφσον, διευκρίνισε στην εφημερίδα Las Vegas Review Journal ότι τουλάχιστον τέσσερις εκ των συλληφθέντων κατέβαλαν άμεσα εγγύηση και αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν απαγγελθεί ακόμα επίσημες κατηγορίες στον Ισραηλινό αξιωματούχο, το αδίκημα για το οποίο ερευνάται επισύρει ποινή κάθειρξης ως 10 έτη. Η απουσία ταξιδιωτικών περιορισμών, ωστόσο, προκάλεσε πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις.

Αντιδράσεις και απαντήσεις στο πολιτικό πεδίο

Η υπόθεση έλαβε διαστάσεις μετά την τοποθέτηση της Ρεπουμπλικανής βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η οποία σχολίασε σε ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter): «Θα ήταν αντισημιτικό αν φέρουμε πίσω τον εκτελεστικό διευθυντή κυβερνοασφάλειας του Νετανιάχου και τον διώξουμε στο μέγιστο βαθμό που προβλέπει ο νόμος;». Σε επόμενη ανάρτηση συνέχισε: «Το πιο ανησυχητικό ερώτημα είναι πότε και πώς η Αμερική υποτάχθηκε τόσο στο Ισραήλ που αφήνουμε αμέσως ελεύθερο έναν παιδεραστή μετά τη σύλληψή του, με μια υπόθεση 100% αδιαμφισβήτητη βάσει στοιχείων και τον αφήνουμε να επιστρέψει σπίτι του στο Ισραήλ» και «Θα κάναμε το ίδιο αν ήταν Μεξικανός;».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ανταπαντώντας, διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξε προνομιακή μεταχείριση, σημειώνοντας: «Ο Αλεξάντροβιτς δεν ισχυρίστηκε ότι έχει διπλωματική ασυλία και αφέθηκε ελεύθερος από δικαστή μέχρι την εμφάνισή του ενώπιον δικαστηρίου. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι η αμερικανική κυβέρνηση παρενέβη είναι ψευδής».

Ο Γούλφσον υπογράμμισε πως «η κανονική εγγύηση για αυτή την κατηγορία είναι 10.000 δολάρια, κατά συνέπεια οποιοσδήποτε μπορεί να την καταβάλει και να αφεθεί ελεύθερος χωρίς όρους. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση αυτή».

Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του συνηγόρου του Αλεξάντροβιτς, ο οποίος τόνισε στο Reuters: «Δεν υπάρχει καμία αλήθεια στους υπαινιγμούς ότι έλαβε ειδική μεταχείριση. Ούτε οι ομοσπονδιακοί ούτε οι πολιτειακοί εισαγγελείς δεν έχουν κάνει κάτι ανάρμοστο στην υπόθεση αυτή».