Στον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι μαζί με τις ΗΠΑ θα μπορέσουν να δημιουργήσουν εγγυήσεις ασφαλείας που θα ασκούν πραγματική πίεση στη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρώην στρατηγός Μπεν Χότζες στο γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο RND. «Χωρίς την ανάπτυξη πολλών χιλιάδων Ευρωπαίων στρατιωτών επί τόπου με σαφή αποστολή, αυστηρούς κανόνες εμπλοκής και πραγματικές δυνατότητες που σέβεται η Ρωσία, τέτοιες εγγυήσεις θα παραμείνουν κενές περιεχομένου», τόνισε ο Χότζες.

Η Ρωσία πρέπει να αντιληφθεί ότι οι συγκεκριμένοι στρατιώτες διαθέτουν την εξουσιοδότηση να απαντήσουν με αντεπίθεση σε περίπτωση που δεχθούν προκλήσεις με πυραυλικά πλήγματα ή επιθέσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, διευκρίνισε.

«Η Ρωσία θα θέσει τις εγγυήσεις αυτές σε δοκιμασία»

Ο Χότζες εκτιμά ότι η Ρωσία θα θέσει τις εγγυήσεις αυτές σε δοκιμασία. «Μόνον η παρουσία δυτικών στρατιωτών – εξοπλισμένων με συστήματα αεράμυνας, όπλα μεγάλου βεληνεκούς και πυροβολικό – ενσωματωμένων στις ουκρανικές αμυντικές δομές και με ισχυρούς κανόνες εμπλοκής θα μπορούσε να αποτρέψει αποτελεσματικά τον Πούτιν», είπε.

«Η αποστολή δυτικών στρατιωτών ως παρατηρητών δεν θα εντυπωσίαζε τον Πούτιν. Οι συμφωνίες Μινσκ 1 και 2 έχουν δείξει πόσο αναποτελεσματικές είναι τέτοιες αποστολές. Παρά τη συνεχή επιτήρηση, η εκεχειρία παραβιαζόταν καθημερινά. », δήλωσε στο RND.

Ταυτόχρονα, ο Χότζες είπε ότι διατηρεί «αμφιβολίες κατά πόσον οι ΗΠΑ εννοούν όντως σοβαρά τα περί παροχής εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία και ότι αυτά είναι κάτι περισσότερο από απλά λόγια».

Την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία για την εξασφάλιση της ειρήνης ενώ τους τελευταίους έξι μήνες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει πολυάριθμες ανακοινώσεις, αλλά δεν έχει εφαρμόσει σχεδόν καμία από αυτές.

«Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που είμαι επιφυλακτικός σχετικά με το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ το να συμβάλουν πραγματικά στην ασφάλεια της Ουκρανίας» επεσήμανε.