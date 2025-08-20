Μεγάλη επιχείρηση του δήμου Σιθωνίας στο Καλαμίτσι για την απομάκρυνση μόνιμων κατασκευών και ομπρελών από παραλία, έπειτα από καταγγελία τουρίστριας στα social media.

Σύμφωνα με το typosthes.gr, η επιχείρηση έγινε σε παραλία σε γνωστό κάμπινγκ της περιοχής, όπου υπήρχαν μόνιμες κατασκευές και ομπρέλες στην παραλία. Συνεργεία του δήμου βρίσκονται στο σημείο και απομακρύνουν ομπρέλες και άλλες κατασκευές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία μιας τουρίστριας η οποία έμενε στο κάμπινγκ, με βίντεο το οποίο ανέβασε στα social media.

Σημειώνεται ότι περισσότερες από 11.500 καταγγελίες για παράνομη κατάληψη παραλιών, απουσία ναυαγοσωστών και προβλήματα πρόσβασης ΑμεΑ έχουν υποβληθεί μέσω της εφαρμογής MyCoast από τα μέσα Μαρτίου. Οι περιοχές με τις περισσότερες παρατυπίες, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, είναι η Χαλκιδική και η Ανατολική Αττική, ενώ εντατικοποιούνται οι έλεγχοι και επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα στους παραβάτες.

Συγκεκριμένα, από τις 11.500 καταγγελίες οι 2.443 έχουν γίνει στη Χαλκιδική και οι 1.048 στην Ανατολική Αττική. Στην Ανατολική Αττική αναφέρουν ότι και φέτος είναι υπαρκτό το πρόβλημα με τις ξαπλώστρες που καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο στις παραλίες αποκλείοντας την ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό.

Ψηλά στη λίστα με τις αυθαιρεσίες σε ομπρελοκαθίσματα καταγράφονται το τελευταίο διάστημα και στην Κρήτη. 757 καταγγελίες έγιναν μέσω της εφαρμογής MyCoast. Οι περισσότερες εκ των οποίων στο Νομό Χανίων.