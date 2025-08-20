Σε δυσεπίλυτο «γρίφο» εξελίσσεται η εύρεση φοιτητικής στέγης για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι γονείς θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να στηρίξουν τα παιδιά τους μετά τον αγώνα που έκαναν προκειμένου να πετύχουν στις Πανελλαδικές και να κερδίσουν μία θέση στα ΑΕΙ της χώρας.

Γονείς και φοιτητές διαπιστώνουν ότι οι εκτός έδρας σπουδές είναι ιδιαίτερα δαπανηρές κι αυτό γιατί τα μικρά διαμερίσματα, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στα πανεπιστήμια, είναι είδος προς εξαφάνιση, ενώ και οι τιμές των ενοικίων εμφανίζονται σημαντικά αυξημένες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Τιμές

Ενδεικτικά, η μέση τιμή για φοιτητικά ενοίκια σε διαμερίσματα έως 65 τ.μ. κυμαίνονται:

– Ζωγράφου: 540€

– Παγκράτι: 580€

– Εξάρχεια: 600€

– Αιγάλεω: 460€

– Κυψέλη: 500€

– Νίκαια: 500€

– Θεσσαλονίκη: 500€

– Κομοτηνή: 300€

– Βόλος: 400€

– Ιωάννινα: 370€

– Πάτρα: 380€

– Ηράκλειο Κρήτης: 400€

«Τείνει να γίνει ένα ψυχολογικό θέμα»

Το θέμα της εύρεσης στέγης ωστόσο δεν απασχολεί μόνο τους φοιτητές.

«Τείνει πλέον να γίνει ένα ψυχολογικό θέμα. Είναι μία καινούργια ψυχολογική διάσταση το να μην βρίσκει κάποιος σπίτι και η ανασφάλεια που αυτό εμπεριέχει», λέει στο MEGA η μεσίτρια Άννα Μοκάκου.

«Το συζητάμε πλέον τρία χρόνια και όλοι όσοι έχετε, και εγώ, ό,τι γνωστούς πέρα από τους πελάτες μας που δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε, ειδικά σε οικονομικά ακίνητα, όπου πω την ιδιότητά μου όλοι λένε ότι ψάχνω σπίτι, δεν βρίσκω, είναι ακριβά».

Όπως λέει η ίδια:

«Υπάρχουν άνθρωποι που λήγει το συμβόλαιό τους και τρέμουν τι θα τους ζητήσει ο ιδιοκτήτης».

Ενώ για τη φοιτητική στέγη σημειώνει:

«Πρέπει οι γονείς να διευρύνουν τις περιοχές αναζήτησης, γιατί όταν πάνε όλοι και πέφτουν στου Ζωγράφου σε ένα σπίτι, και ο ιδιοκτήτης ούτε θα μπει στη διαδικασία να το ανακαινίσει και πρέπει να προσέξουν λίγο και αυτό το λέμε πάντα, θέλω να το αναφέρουμε γιατί έρχεται τώρα η εποχή της αγγελίας ‘μαϊμού’, δηλαδή όταν μία αγγελία είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή, μάλλον δεν είναι αληθινή. (…) Δεν δίνουμε χρήματα πριν δούμε το σπίτι και επιβεβαιώσουμε ότι αυτός που μας το δείχνει είναι είτε ο μεσίτης που είναι πιστοποιημένος είτε ο ιδιοκτήτης».

Πώς επηρεάζει η βραχυχρόνια μίσθωση

Σημαντική είναι και η παράμετρος της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

«Τα τελευταία χρόνια επειδή έχει διευρυνθεί η τουριστική περίοδος, πανελλαδικά, δυστυχώς οι ιδιοκτήτες προτιμούν να τα κρατάνε στην βραχυχρόνια για μεγαλύτερο διάστημα γιατί πια υπάρχει τουρισμός και τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη και εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα, ειδικά σε περιοχές τουριστικές».