Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την ανάπτυξη 4,5 εκατομμυρίων εθνοφυλάκων σε όλη τη χώρα, σε αντίδραση στις «απειλές» των ΗΠΑ, που αναπτύσσουν στρατιωτικούς πόρους στην Καραϊβική.

«Αυτή την εβδομάδα, θα ενεργοποιήσω ειδικό σχέδιο» το οποίο προβλέπει να αναπτυχθούν «πάνω από 4,5 εκατ. εθνοφύλακες για να εγγυηθούν την κάλυψη όλης της εθνικής επικράτειας». Πρόκειται για άνδρες «προετοιμασμένους, ενεργούς και ένοπλους», τόνισε ο κ. Μαδούρο, μερικές ημέρες αφού η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πως διπλασιάζει στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή που προσφέρει για τη σύλληψή του.

Η εθνοφυλακή της Βενεζουέλας είχε ιδρυθεί από τον θανόντα πρώην πρόεδρο Ούγο Τσάβες, του οποίου ο κ. Μαδούρο θεωρείται πολιτικός κληρονόμος. Σύμφωνα με επίσημες πηγές, έχει κάπου 5 εκατ. μέλη, πολίτες ή εφέδρους, κι αναφέρεται στο γενικό επιτελείο.

Αναφερόμενος στις «ξαναζεσταμένες» αμερικανικές κατηγορίες σε βάρος του, που βρίσκεται «παρατραβηγμένες» και «παράλογες», ο κ. Μαδούρο υποσχέθηκε επίσης «τουφέκια και πυραύλους για την αγροτιά» ώστε «να υπερασπίσουν την εδαφική ακεραιότητα, την εθνική κυριαρχία και την ειρήνη» στη Βενεζουέλα, «τουφέκια και πυραύλους στην εργατική τάξη για να υπερασπίσει την πατρίδα μας».

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανήγγειλε την περασμένη εβδομάδα την ανάπτυξη ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, λίγο καιρό μετά τον διπλασιασμό της αμοιβής που προσφέρει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για τον κ. Μαδούρο, στον οποίο προσάπτει πως είναι «επικεφαλής» καρτέλ — το Καράκας αντιμετώπισε με οργή την κατηγορία και αμφισβήτησε καν πως υπάρχει το καρτέλ για το οποίο έκανε λόγο η Ουάσιγκτον.

«Έχουμε κι εμείς δυνάμες ανεπτυγμένες, σε όλη την Καραϊβική (…) που μας ανήκει, στη θάλασσά μας, στο έδαφός μας, που ανήκουν στη Βενεζουέλα», αντέτεινε ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο.