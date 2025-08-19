Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρέδωσε προσωπικά μια επιστολή της Πρώτης Κυρίας της Ουκρανίας Ολένα Ζελένσκα, προς τη Μελάνια Τραμπ.

Στην επιστολή, η Ολένα Ζελένσκα ευχαριστεί τη Μελάνια για την ευαισθησία και την ανθρωπιστική της στάση σχετικά με την απαγωγή χιλιάδων Ουκρανών παιδιών από τη Ρωσία, μετά την ευρείας κλίμακας εισβολή του 2022.

Η Μελάνια Τραμπ είχε προηγουμένως απευθύνει επιστολή στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, καλώντας τον να προστατεύσει την αθωότητα των παιδιών. «Υπηρετώντας τα παιδιά, υπηρετείτε την ανθρωπότητα», έγραψε, προσθέτοντας ότι «κάθε παιδί ονειρεύεται αγάπη, ευκαιρίες και ασφάλεια». Η επιστολή είχε γενικό ανθρωπιστικό τόνο και δεν ανέφερε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Ο πρόεδρος Τραμπ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, δήλωσε πως η σύζυγός του «αισθάνεται πολύ έντονα» για το θέμα και ότι «θα ήθελε πολύ να δει τον πόλεμο να τελειώνει». Ο ίδιος πρόσθεσε: «Η Μελάνια αγαπά τα παιδιά, μισεί να βλέπει να συμβαίνουν τέτοια πράγματα».

Ο Ζελένσκι επαίνεσε δημόσια τη Μελάνια Τραμπ για την προσοχή που δείχνει σε ένα από τα πιο επώδυνα ζητήματα του πολέμου: την απαγωγή Ουκρανών παιδιών από τις ρωσικές δυνάμεις. «Το ζήτημα αυτό βρίσκεται στην καρδιά της ανθρωπιστικής τραγωδίας του πολέμου τα παιδιά μας, οι διαλυμένες οικογένειες, ο πόνος του αποχωρισμού. Η φωνή της έχει σημασία και η συμπόνια της δίνει δύναμη στον αγώνα μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το Κίεβο, τουλάχιστον 19.500 παιδιά έχουν απαχθεί ή απελαθεί βίαια από τη Ρωσία ή έχουν μεταφερθεί σε ρωσοκρατούμενα εδάφη. Από αυτά, μόλις 1.500 έχουν επιστρέψει.

Επίσης το 2023 το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν και της Ρωσίδας επιτρόπου για τα δικαιώματα του παιδιού, Μαρίας Λβόβα-Μπέλοβα, για τον παράνομο εκτοπισμό παιδιών. Η Ρωσία απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι μετέφερε τα παιδιά για την προστασία τους.

Η επιστροφή των παιδιών αποτελεί βασικό σημείο στη διαπραγματευτική ατζέντα της Ουκρανίας για την ειρήνη.

Μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε μέσωτων κοινωνικών δικτύων: «Το ανθρώπινο κόστος αυτού του πολέμου πρέπει να τελειώσει. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε Ουκρανό παιδί που απήχθη από τη Ρωσία πρέπει να επιστρέψει στην οικογένειά του». Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη της προς τον Τραμπ για τη «σαφή δέσμευσή του» σε αυτό ζήτημα.

Επίσης σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η τύχη των αγνοουμένων παιδιών σε όλο τον κόσμο είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τη σύζυγό του.

Από το Κίεβο ο 72χρονος Βαλερίι Κρουτ παππούς τεσσάρων παιδιών δήλωσε στο BBC: «Απήγαγαν τόσα πολλά παιδιά που τώρα δεν έχουν ούτε πατρίδα ούτε γονείς. Όλοι οι Ουκρανοί νιώθουμε τον πόνο».

Τέλος η 19χρονη φοιτήτρια Σοφία Μουραβίτσκα χαρακτήρισε την αλληλογραφία των δύο πρώτων κυριών ως «ένα σημάδι προόδου». «Τα παιδιά της Ουκρανίας είναι το μέλλον της χώρας μας» κατέληξε.