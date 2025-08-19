Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 33χρονος που συνελήφθη στην Ελάτα Χίου για την άγρια επίθεση στην πρώην σύντροφό του, ενώ η ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, περιλαμβάνει ακόμη και τις παραβάσεις της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία και της νομοθεσίας για τα όπλα.

Όπως αναφέρει η Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο 33χρονος συλληφθείς επιτέθηκε πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 16 Αυγούστου στην περιοχή Πυργί της Χίου και τραυμάτισε αλλοδαπή πρώην σύντροφό του μετά από διαπληκτισμό στο κεφάλι και στη θωρακική χώρα, χτυπώντας την με όπλο που είχε στην κατοχή του και ακολούθως τράπηκε σε φυγή. Η άτυχη γυναίκα καλούσε σε βοήθεια, με τις φωνές της να προσελκύουν περαστικό, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χίου, όπου νοσηλεύεται. Η ταυτοποίησή της έγινε από τα έγγραφα ταυτότητας που βρέθηκαν στο σημείο. Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε και κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει τον 33χρονο την Κυριακή 17 Αυγούστου στο χωρίο του, την Ελάτη. Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν κατά τον εντοπισμό του και κατασχέθηκαν σφαιρίδια αεροβόλου όπλου και σιδερογροθιά, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση αυτή κατασχέθηκαν επίσης, συσκευασία αεροβόλου όπλου και δύο πυροβόλα όπλα (δίκαννο και καραμπίνα).

Το προανακριτικό έργο και τις έρευνες διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.