Αντάρτες που στηρίζονται από το Ισλαμικό Κράτος, οπλισμένοι με ματσέτες και αξίνες, σκότωσαν τουλάχιστον 52 αμάχους στις περιοχές Μπένι και Λουμπέρο της ανατολικής Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και στελέχη του ΟΗΕ.

Οι αντάρτες των Συμμαχικών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ADF) πήραν εκδίκηση σκοτώνοντας τους αμάχους μετά τις ήττες που υπέστησαν από τις ένοπλες δυνάμεις της ΛΔ Κονγκό, ανέφερε ο Ελόνγκο Κιοντούα Μαρκ, ένας εκπρόσωπος του στρατού.

«Όταν έφτασαν, ξύπνησαν τους κατοίκους, τους συγκέντρωσαν σε ένα μέρος, τους έδεσαν με σχοινιά και άρχισαν να τους σφαγιάζουν με ματσέτες και αξίνες», είπε ο Μακάιρε Σιβικουνούλα, ο τοπικός αρχηγός της περιοχής Μπαπέρε του Λουμπέρο. Περίπου 30 πολίτες σκοτώθηκαν μονο στο χωριό Μελία, σύμφωνα με τον Αλέν Κιγουέγουε, τον στρατιωτικό διοικητή του Λουμπέρο, ο οποίος μίλησε στο πρακτορείο Reuters. «Μεταξύ των θυμάτων ήταν παιδιά και γυναίκες, που τους έκοψαν τον λαιμό μέσα στα σπίτια τους. Πολλά σπίτια πυρπολήθηκαν», πρόσθεσε.

Ακόμη εκπρόσωπος της αποστολής του ΟΗΕ στη ΛΔ του Κονγκό (MONUSCO) είπε ότι οι νεκροί είναι τουλάχιστον 52, εκ των οποίων οκτώ ήταν γυναίκες και δύο παιδιά. Ο απολογισμός μπορεί να αποδειχθεί βαρύτερος, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων θυμάτων συνεχίζονται.

Τέλος οι ADF είναι μία από τις πολλές ένοπλες οργανώσεις που επιδιώκουν να καταλάβουν εδάφη στο πλούσιο σε κοιτάσματα ανατολικό Κονγκό. Στα τέλη Ιουλίου, αντάρτες σκότωσαν 38 ανθρώπους σε μια εκκλησία, στην περιοχή αυτήν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ