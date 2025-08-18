Για καλλιέργεια 94 δενδρυλλίων χασίς, ύψους από 30 έως 280 εκατοστών, συνελήφθη 47χρονος αλλοδαπός σε περιοχή της Χαλκιδικής. Ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας να καλλιεργεί σε ειδικά διαμορφωμένη και εκχερσωμένη δασική περιοχή τα δενδρύλλια, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Από τον χώρο της φυτείας κατασχέθηκαν, επίσης, διάφορα εργαλεία.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 47χρονου, σε περιοχή της Χαλκιδικής, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 5.800 ευρώ, ενώ κατασχέθηκε επίσης ένα όχημα ιδιοκτησίας του. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ