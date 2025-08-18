Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», στη Θεσσαλονίκη, διεκομίσθη 5χρονο αγοράκι, με έγκαυμα στο δεξί του χέρι. Το παιδί βρισκόταν σε αναψυκτήριο στην περιοχή της Τούμπας και φέρεται να ήρθε σε επαφή με ψυχαγωγικό παιχνίδι.

Σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειας, χθες Κυριακή 17 Αυγούστου το απόγευμα, σε αναψυκτήριο στο οποίο λειτουργούσαν ψυχαγωγικά παιχνίδια, ο ανήλικος ήρθε σε επαφή με ένα από αυτά με αποτέλεσμα να υποστεί έγκαυμα στο χέρι.

Δύο συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ

Αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας συνέλαβαν δύο ημεδαπούς, τον ιδιοκτήτη του αναψυκτηρίου και τον ιδιοκτήτη των παιδικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών, ηλικίας 43 και 58 ετών, αντίστοιχα, ενώ κατασχέθηκαν 14 παιδικά ψυχαγωγικά παίγνια και ένας φωτιστικός σωλήνας LED.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες χθες (17-08-2025), 2 ημεδαποί ηλικίας 43 και 58 ετών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγγελία, σε αναψυκτήριο στο οποίο λειτουργούσαν ψυχαγωγικά παίγνια, ανήλικος κατά την επαφή του με ένα από αυτά, υπέστη έγκαυμα στο δεξί του χέρι.

Συνελήφθησαν ο 43χρονος ως ιδιοκτήτης του αναψυκτήριου και ο 58χρονος ως ιδιοκτήτης των παιδικών ψυχαγωγικών παιγνίων, ενώ κατασχέθηκαν 14 παιδικά ψυχαγωγικά παίγνια και 1 φωτιστικός σωλήνας LED.

Ο παθών μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, ενώ οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».