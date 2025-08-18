Στις 10.30 το πρωί έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομειού,προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Ο ίδιος αρνείται κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι βρέθηκε στο σημείο για να συνδράμει στην κατάσβεση και όχι για να προκαλέσει τον εμπρησμό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας λαμβάνουν επιπλέον καταθέσεις από μάρτυρες που σχετίζονται με την υπόθεση.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτών των καταθέσεων, ο 25χρονος θα κληθεί να απαντήσει στα ερωτήματα της ανακρίτριας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι συνήγοροι, η φωτιά δεν φαίνεται να προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι αλλά από φυσικό φαινόμενο, συγκεκριμένα από κηλίδωση της ήδη υπάρχουσας πυρκαγιάς, μεταδίδει η δημόσια ραδιοτηλεόραση.