Συναγερμός έχει σημάνει στη Λάρισα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά σε δασική περιοχή στη θέση Αμύγδαλο του Δήμου Τυρνάβου. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Το μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτη τοποθεσία, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των πυροσβεστών. Παρά τις δυσκολίες πρόσβασης, οι έως τώρα πληροφορίες αναφέρουν πως “δεν υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές”, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

Ισχυρή είναι η παρουσία των δυνάμεων πυρόσβεσης στο σημείο: Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ. Την προσπάθεια ενισχύουν από αέρος τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν εντατική μάχη προκειμένου να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.