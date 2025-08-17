Η ενότητα ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ζωτικής σημασίας για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα (17/8) ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.
«Όπως υπογράμμισα κατα τη σημερινή συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων, αν δεν συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να αυξήσουν την πίεση επί της Ρωσίας», πρόσθεσε ο Κόστα σε μήνυμά του στο X.
Transatlantic unity is paramount at this moment to achieve a sustainable peace in Ukraine.
As I underlined during today’s meeting of the Coalition of the Willing, if no ceasefire is agreed, the EU and the US must increase pressure on Russia.
Ukraine’s sovereign right to…
