Συνεχίζονται οι σκληρές συγκρούσεις στην επαρχία Ντονέτσκ της Ουκρανίας, με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι τις τελευταίες ώρες κατέρριψαν συνολικά 300 ουκρανικά drones. Ταυτόχρονα, φέρονται να χτύπησαν χώρους αποθήκευσης πυραύλων Sapsan, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια των ουκρανικών δυνάμεων να ανακόψουν τη ρωσική προέλαση. Τα παραπάνω επιβεβαίωσαν το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αλλά και πολεμικοί αναλυτές και bloggers.

Αποτροπή επίθεσης σε πυρηνικό σταθμό

Σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε από το υπουργείο Άμυνας, με τη συνδρομή της ρωσικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφαλείας (FSB), γίνεται λόγος για αποτροπή ουκρανικής επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον πυρηνικό σταθμό Σμολένσκ. Η είδηση μεταδόθηκε από το ρωσικό πρακτορείο Interfax, τονίζοντας πως τα ρωσικά στρατεύματα κατάφεραν να αποτρέψουν κάθε επιθετική ενέργεια που θα έθετε σε κίνδυνο κρίσιμες υποδομές.

Μάχες και αεροπορικές επιθέσεις στη Ντονέτσκ

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επεσήμανε ότι οι δυνάμεις του πέτυχαν να βελτιώσουν τις θέσεις τους κοντά στον οικισμό Ζολότι Κολοντιάζ. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με φιλο-ουκρανικούς χάρτες, η προέλαση της Ρωσίας φαίνεται να περιορίστηκε λόγω της σθεναρής ουκρανικής αντίστασης στην περιοχή.

Επιπλέον, το υπουργείο σημείωσε ότι αξιοποιήθηκαν πολεμικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πύραυλοι με στόχο ουκρανικούς χώρους αποθήκευσης πυραύλων Sapsan σε διάφορα σημεία της χώρας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Τέσσερις κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 300 drones καταρρίφθηκαν από συστήματα αεροπορικής άμυνας», γεγονός που αναδεικνύει την ένταση αλλά και την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στο πεδίο της μάχης.