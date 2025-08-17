Στον Εισαγγελέα Πολυγύρου θα οδηγηθούν σήμερα, Κυριακή 17 Αυγούστου, πέντε ανήλικοι που επιτέθηκαν σε δύο 15χρονους στη Νέα Προποντίδα, αρπάζοντας το τσαντάκι του ενός.

Συγκεκριμένα, το νέο περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν ο συλληφθείς με τους συνεργούς του προσέγγισαν τους δύο ανήλικους και προσπάθησαν να αφαιρέσουν ένα τσαντάκι που είχε ο ένας από τους δύο. Όταν ο 15χρονος αρνήθηκε να το παραδώσει, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, του το αφαίρεσαν με τη βία. Μάλιστα, αποτέλεσμα των χτυπημάτων που δέχτηκε ο ανήλικος, ήταν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη, με εμφανείς μώλωπες και αμυχές. Ο δεύτερος ανήλικος δεν τραυματίστηκε.

Στο τσαντάκι βρισκόταν χρηματικό ποσό ύψους 75 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, σύμφωνα με δήλωση του θύματος. Την προανάκριση διεξάγει το Αστυνομικό Τμήμα Μουδανιών.