Εξασθενούν σταδιακά οι βοριάδες στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, ενώ η μεσημεριανή αστάθεια φέρνει τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε 33 περιοχές της χώρας, με την πυροσβεστική να καταγράφει 42 φωτιές το τελευταίο 24ωρο και να προχωρά σε συλλήψεις για εμπρησμούς.

Πιο αναλυτικά, την Κυριακή στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, με τοπικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη βόρεια Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πιθανές τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι – απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει τους 30 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα καται-γίδας το μεσημέρι – απόγευμα. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς.

Τη Δευτέρα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά το μεσημέρι – απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι ασθενείς και τοπικά στα πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα.

Στο «κίτρινο» 33 Περιφέρειες

Ο Χάρτης Επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας προβλέπει για την Κυριακή (17/8) ότι θα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) σε:

Αττική

Κύθηρα

Βοιωτία

Εύβοια

Φθιώτιδα

Φωκίδα

Αιτωλοακαρνανία

Άρτα

Πρέβεζα

Μαγνησία

Θεσσαλονίκη

Χαλκιδική

Άγιον_Όρος

Καβάλα

Ροδόπη

Έβρο

Αργολίδα

Κορινθία

Λακωνία

Μεσσηνία

Ηλεία

Κρήτη

Δωδεκάνησα

νησιά Β.Α. Αιγαίου

Σποράδες

Σκύρο

Θάσο

Σαμοθράκη

νησιά Ιονίου

Αχαΐα

Αρκαδία

Θεσπρωτία

Λάρισα

Ξάνθη

Η πυροσβεστική αντιμετώπισε συνολικά 242 πυρκαγιές από την περασμένη Τετάρτη, ενώ μόνο το Σάββατο εκδηλώθηκαν 40 νέες εστίες. Από την αρχή του έτους, έχουν γίνει 320 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς, ενώ 40 άτομα φέρονται να προκάλεσαν τις φωτιές με πρόθεση.