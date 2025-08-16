Ο Βασίλης Τολιόπουλος απάντησε στις ερωτήσεις των φίλων του Παναθηναϊκού, σε συνέντευξη που έδωσε στο Club 1908.

Μεταξύ άλλων, ο διεθνής γκαρντ «προκάλεσε» τον Νίκο Ρογκαβόπουλο σε έναν άτυπο διαγωνισμό τριπόντων την προσεχή αγωνιστική περίοδο. Σε ερώτηση λοιπόν για το ποιος θα σκοράρει περισσότερα τρίποντα στη σεζόν, ανάμεσα στους δύο, ο Βασίλης Τολιόπουλος απάντησε «εγώ σίγουρα. Από τον Ρόγκα δε χάνω ποτέ».